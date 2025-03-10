İlk maçlarda avantaj elde eden takımlar, rövanş karşılaşmalarında avantajlarını koruyarak çeyrek finale yükselmeye çalışacak. Özellikle güçlü rakiplerin mücadele ettiği bu turda sürpriz sonuçlar da yaşanabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Rövanş Maçları Programı (TSİ) ve İlk Maç Sonuçları:

11 Mart Salı:

20.45 | Barcelona - Benfica (İlk maç: 1-0)

23.00 | Bayer Leverkusen - Bayern Münih (İlk maç: 0-3)

23.00 | Inter - Feyenoord (İlk maç: 2-0)

23.00 | Liverpool - Paris Saint-Germain (İlk maç: 1-0)

12 Mart Çarşamba:

20.45 | Lille - Borussia Dortmund (İlk maç: 1-1)

23.00 | Arsenal - PSV Eindhoven (İlk maç: 7-1)

23.00 | Aston Villa - Club Brugge (İlk maç: 3-1) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı

23.00 | Atletico Madrid - Real Madrid (İlk maç: 1-2)

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Bayern Münih, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık avantajı koruyarak çeyrek finale çıkmak için sahaya çıkacak. Arsenal ise 7-1 gibi ezici bir galibiyet alarak tur kapısını ardına kadar aralamış durumda.

Liverpool ve Barcelona gibi takımlar ise avantajlarını korumak isterken, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi ekipler sürpriz yaparak tura devam etmenin hesaplarını yapıyor. Atletico Madrid ve Real Madrid arasındaki Madrid derbisi ise futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Çeyrek finale yükselecek ekiplerin netleşeceği bu karşılaşmalar, futbol tutkunlarına büyük bir heyecan yaşatmaya devam edecek.