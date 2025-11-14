Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre TV8’in payları, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecek. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bugün itibarıyla taslak izahnamenin onaylanması için başvuru yapıldı.

Sermaye 150 milyon TL’den 171 milyon TL’ye çıkacak

KAP açıklamasına göre halka arz, şirketin 3.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında gerçekleştirilecek. Halka arzın detayları şöyle:

TV8’in çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ,

150.000.000 TL’den 171.000.000 TL’ye yükseltilecek.

Bu kapsamda 21.000.000 TL nominal değerli yeni pay halka arz edilecek.

Ayrıca şirket ortağı Acun Medya Holding A.Ş., elindeki paylardan 14.000.000 TL nominal değerli bölümünü halka arz yoluyla satacak.

Toplamda 35.000.000 TL nominal değerli, yani 35 milyon adet pay halka arz edilecek.

Başvuru SPK’ya iletildi

TV8, halka arz sürecinin resmileşmesi adına hazırlanan taslak izahname ile birlikte 14 Kasım 2025 tarihinde SPK’ya başvurdu. Şirket, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacağını açıkladı.

TV8 Halka Arzı Yatırımcılar Tarafından Yakından Takip Ediliyor

Acun Medya grubuna bağlı TV8'in halka arzı, medya sektöründeki sınırlı halka arz örnekleri nedeniyle yatırımcıların gündeminde önemli yer tutuyor. Sermaye artırımı ve ortak satışıyla gerçekleştirilecek halka arzın, şirketin finansal yapısına katkı sağlaması ve büyüme hedeflerini desteklemesi bekleniyor.