Futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan Lefter’in yaşam öyküsünü merak edenler, filmin nereden ve nasıl izlenebileceğini araştırıyor. İşte “Lefter” filminin yayınlandığı platform, oyuncu kadrosu ve konusu…

Lefter filmi nereden izlenir?

“Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi” filmi Netflix’te yayınlanıyor. Yapımı merak eden izleyiciler, filmi Netflix aboneliğiyle platform üzerinden diledikleri zaman izleyebilir.

Lefter filminde kimler oynuyor?

Yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu biyografi filminde Lefter Küçükandonyadis’i Erdem Kaynarca canlandırıyor. Yapımın güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Deniz Işın

Aslıhan Malbora

Aslıhan Gürbüz

Edip Tepeli

Bora Akkaş

Onur Durmaz

Halit Ergenç

TAFF Pictures ve Ark Pictures’ın ortak yapımı olan film, geniş kadrosu ve dönemi yansıtan atmosferiyle dikkat çekiyor.

Lefter filmi konusu nedir?

Film, Büyükada’da doğup çok kültürlü bir çevrede büyüyen Lefter Küçükandonyadis’in futbol tutkusuyla başlayan yolculuğunu merkeze alıyor. Babası Hristo’nun karşı çıkmasına rağmen futboldan vazgeçmeyen Lefter, kısa sürede yeteneğiyle parlayarak:

Fenerbahçe’nin efsaneleri arasına girmeyi ,

Türk Milli Takımı’nın simge isimlerinden biri olmayı başarıyor.

Yapım; Lefter’in çocukluk döneminden futbol kariyerine, kimlik mücadelesinden özel hayatına kadar pek çok noktayı samimi bir dille ele alıyor. Ayşe İlker Turgut’un senaryosunu yazdığı film, yalnızca bir futbol hikâyesi değil; aynı zamanda dönemin Türkiye’sine ve toplum yapısına ışık tutan bir eser niteliği taşıyor.

