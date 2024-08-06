Tek yetkililik anlaşmalarının Türk vatandaşına pahalı tatil olarak yansıdığına dikkat çeken TÜRSAB, paylaşımında “Turizmde tekel biterse, vatandaş UCUZ TATİL YAPAR!” ifadesine yer verdi.

TÜRSAB’ın konuyla ilgili duyurusu şöyle:

PAHALI TATİLİN SEBEBİ TEKELCİ ACENTADIR!

Acentalarımızın ve vatandaşlarımızın haklarını korumak için yurt içi pazarın önemli bir bölümünü kontrol eden TEKELCİLİĞE karşı Rekabet Kurulu'na başvurduk.

OTELLERDE TEK YETKİLİLİĞİ DURDURUN!

Turizmde tekel biterse, vatandaş UCUZ TATİL YAPAR!

Dubai’nin dünyaca ünlü 7 yıldızlı Arab otelinde 7 gece oda kahvaltı tatil yapmanın maliyeti 290 bin lira olurken, Paris’teki Disney Land Oteli’nde 335 bin lira oldu. Ancak Bodrum’daki bazı otellerde aynı tip konaklamanın maliyeti 902 bin lirayı buluyor, hatta geçiyor...