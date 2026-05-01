Yılın ilk üç ayında 5 bin 35 adet traktörü banttan indiren TürkTraktör, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 58’ini, ihracatının ise yüzde 71’ini karşılayarak liderliğini sürdürdü. 2025 yılının genel performansıyla kıyaslandığında, şirketin pazar payındaki güçlü konumunu koruduğu ve üretim ile ihracattaki güçlü duruşunu sürdürdüğü görülüyor. TürkTraktör’ün 2026 ilk çeyrek finansal verileri doğrultusunda toplam cirosu 10 milyar 55 milyon TL olarak gerçekleşirken, zorlu piyasa koşullarına rağmen operasyonel disiplin odağını korudu. Şirketin net zararı 1 milyar 275 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.



2025 yılında toplam %36 oranında daralan Türkiye traktör pazarında, 2026 yılı ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %59 oranında daralma görüldü. Bu daralma eğiliminin sebepleri arasında talep tarafındaki zayıflama, artan girdi maliyetleri ve finansman giderlerinin yanı sıra bir önceki sezondan kaynaklanan sektörel olumsuzluklar belirleyici oldu.



TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye traktör pazarındaki daralma eğilimi, bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Buna karşın TürkTraktör olarak mart ayı sonu itibariyle 2 markamızda toplam %44,7 pazar payımız ile güçlü pazar konumumuzu korumaya devam ettik. Mevcut piyasa koşullarında yönümüzü doğru belirlemek adına fiyatlandırma disiplini ve maliyet kontrolü başta olmak üzere kritik alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026’nın ilk çeyreğinde operasyonel verimliliğimizi artırmaya ve maliyet yapımızı daha etkin yönetmeye odaklandık” dedi.



Bir süredir devam eden zorlu piyasa koşullarına rağmen sektör liderliklerini koruduklarını belirten Séjourné, “New Holland ve Case IH markalarımızla Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 58’ini, ihracatın ise yüzde 71’ini karşılıyoruz. Bu güçlü konumumuzu korurken, çiftçilerimizin yanında olmaya ve sahadaki varlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde iş makineleri alanında da istikrarlı şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kısa vadeli planlardan ziyade orta ve uzun vadeli hareket ediyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. Attığımız stratejik adımların yılın geri kalanında daha da etkili sonuçlar üretmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.