Valilikten yapılan duyuruda, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Kadıköy Rıhtım Meydanı için, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) ise Kartal Meydanı için yaptığı başvuruların uygun bulunduğu belirtildi. Kadıköy’deki programın 10.00-17.00 saatleri arasında, Kartal’daki etkinliklerin ise 12.00-19.00 saatleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu iki nokta dışında İstanbul genelinde herhangi bir 1 Mayıs etkinliğine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Bazı ilçelerde gün boyu yasak

Valilik, 1 Mayıs’ın huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındığını da duyurdu. Bu kapsamda Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs günü saat 00.01’den 23.59’a kadar miting, yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinlikler yasaklandı.

Ayrıca, izinli kutlamalar dışında İstanbul genelinde izinsiz hiçbir gösteri, yürüyüş ya da protestoya müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Valilik, yasa dışı ve provokatif eylemlere karşı dikkatli olunmasını isteyerek, alınan tedbirlerin ilgili birimler tarafından titizlikle uygulanacağını bildirdi.