“Bir Milyona Koş, Geleceği Birlikte Yarat” temasıyla düzenlenen zirvede iş ortaklarıyla yeni bir küreselleşme yolculuğunu başlatan Chery, “Aile İçin” anlayışıyla aile mobilitesinin geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda marka, 2026’da 1 milyon yeni aile kullanıcısı kazanmayı, 2030’a kadar ise toplamda 10 milyon aileye ulaşmayı hedefliyor.

Küresel otomotiv endüstrisi yüksek kaliteli gelişim yönündeki dönüşümünü sürdürürken, Chery, 2026 Chery Marka Uluslararası Zirvesi’ni, Çin’in Anhui eyaletine bağlı Wuhu’da gerçekleştirdi. “Bir Milyona Koş, Geleceği Birlikte Yarat” temasıyla düzenlenen zirvede, 120 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.000 bayi ortağı, sektör temsilcisi ve medya mensubu Chery genel merkezinde bir araya gelerek sektör trendlerini değerlendirdi, küresel stratejileri tartıştı ve gelişim fırsatlarını paylaştı. “Boş laf yok, sadece aksiyon” anlayışına bağlı kalan konferansta, yeni marka vaadi “For Family-Aile İçin” ile orta-uzun vadeli gelişim planı (2026–2030) resmi olarak duyuruldu ve Chery’nin yüksek kaliteli küresel büyümesi için net bir yol haritası çizildi.

Yeni yolculuk için güven tazeledi!

Konferansta konuşan Chery Marka CEO’su Jeff Zhang, “Rakamlar soğuktur, ancak güven sıcaktır. Chery, değişmeyen öz değerleri ve güçlü altyapısıyla dünya genelindeki milyonlarca ailenin yolculuk güvenini koruyacak, tüm iş ortaklarıyla omuz omuza ilerleyerek verdiği her sözü yerine getirecektir” dedi. Zhang’ın samimi ve kararlı sözleri, katılımcılar üzerinde güçlü bir etki yaratarak yeni yolculuk için güven tazeledi. “Sağlam başarılar geleceğin temelini oluşturuyor” prensibiyle hareket eden Chery için 2025 yılı, markanın küresel gelişiminde önemli bir dönüm noktası oldu. Şirket, 2024 Fortune Global 500 listesinde 233’üncü sıraya yükselerek otomotiv markaları arasında en hızlı yükselenlerden biri oldu. Araç ihracatı, Çinli markalar arasında 23 yıl üst üste liderliğini koruyarak 2025’te 1 milyon 344 bin adede ulaştı. Küresel kullanıcı sayısı 18 milyonu aşarken, bunun 4 milyondan fazlasını aile odaklı kullanıcılar oluşturdu. Marka, elektrifikasyon tarafında da dikkat çekici bir ivme yakalandı: Yeni enerji araç satışları yıllık bazda yüzde 642 artarken, penetrasyon oranı yüzde 20’yi aşarak ölçekli büyüme evresine girildi. Chery ayrıca Kantar BrandZ Yurtdışı Otomotiv Marka Ödülü ve 10 adet J.D. Power ödülü dahil olmak üzere uluslararası saygın ödüller kazanarak küresel itibarını güçlendirdi.

Chery zorluklar ve değişen sektör dinamiklerine hazır!

Yoluna “Başarılar geçmişte kaldı, asıl mücadele şimdi başlıyor” ilkesiyle devam eden Chery, derin bir dönüşüm sürecine giren küresel otomotiv sektöründeki beş temel zorluğu şöyle tanımlıyor:

• Küresel rekabetin artması

• Jeopolitik ve enerji kaynaklı dönüşüm

• Yapay zekânın kuralları yeniden yazması

• Ürün homojenleşmesi (farklılaşma sorunu)

• Kullanıcı beklentilerinin hızla evrilmesi

Bu karmaşık ortamda Chery, teknoloji odaklı ve kullanıcı merkezli yaklaşımıyla farklılaşmayı hedefliyor.

İki yılda 13 yeni model geliyor!

Chery, 2026’da 1 milyon yeni aile kullanıcısı kazanmayı, 2030’a kadar ise toplamda 10 milyon aileye ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda dört ana strateji belirlenmiş durumda: Marka, ürün, teknoloji ve iş ortaklığı. Önümüzdeki iki yıl içinde 13 yeni model piyasaya sürmeye hazırlanan marka, 2026-2027 döneminde; benzinli, hibrit, mild hybrid ve elektrikli seçeneklerle geniş bir ürün gamı oluşturacak. Böylece SUV, sedan ve pick-up segmentleriyle global aile ihtiyaçları karşılanacak. Marka, özellikle Almanya pazarı için TIGGO modellerinin 2027’nin ilk yarısında lansman yapmayı planlıyor.

Teknoloji tarafında büyük atılım!

Chery’nin rekabet gücünün arkasında güçlü teknoloji yatırımları yer alıyor:

• Katı hal bataryalar: Güvenlik testlerinden geçti, menzil kaygısını azaltıyor

• Yapay zekâ ajanları: %90 doğrulukla çok dilli iletişim sağlıyor

• VPD (otomatik park sistemi): Tam senaryo otonom park

Ayrıca AiMOGA Robotics ile yapılan iş birliği sayesinde “otomobil+robot” entegrasyonu ile yeni nesil mobilite deneyimi hedefleniyor. Şirket, 2025’te 220 insansı robot teslim ederek büyük ölçekli uygulama dönemine geçti ve bugün 30’dan fazla ülkede aktif. Chery ayrıca 2026 yılında portföyüne 35 yeni global partner eklemeyi planlıyor. Aynı zamanda müşteri deneyimi, yeni medya pazarlaması ve bayi gelişimi alanlarında yatırımlar artırılacak.

“For Family” ile yeni dönem!

Chery, 2026 Marka Uluslararası Zirvesi’nde marka vaadi resmen güncellenmiş oldu: “For Family”. Bu yaklaşım üç temel üzerine kurulu:

• Space. For Family

• Safety. For Family

• Tech. For Family

Araçların artık sadece ulaşım değil; aileler için sıcak, güvenli ve akıllı bir yaşam alanı olarak konumlandığını belirten marka, dünya genelinde aile kullanıcılarının ilk tercihi olmayı hedefliyor. 2026 Chery Marka Uluslararası Zirvesi, global iş ortakları arasında güçlü bir birlik oluştururken markanın küresel büyüme yol haritasını netleştirdi. Chery, “For Family” vizyonu doğrultusunda; güçlü ürünleri, ileri teknolojileri ve global iş birlikleriyle milyonlarca aileye ulaşmayı hedefleyerek yeni bir küresel büyüme döneminin kapısını aralıyor.

Yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıttı!

Chery, küresel stratejisini ileri taşımaya devam ederken, grup Nisan 2026’da düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı ve Chery Uluslararası İş Zirvesi’nde merkez sahnede yer aldı, en yeni teknolojik başarılarını ve geleceğe yönelik ürün yol haritasını sergiledi. Chery’nin küresel ekosisteminin önemli bir parçası olan OMODA & JAECOO, hızlanan gelişim sürecinde yeni bir aşamaya girerken, ürün gamını sürekli olarak zenginleştiriyor ve küresel pazardaki varlığını güçlendiriyor. Aynı zamanda Chery, AiMOGA ile inovasyon sınırlarını genişleterek akıllı teknolojileri gerçek yaşam uygulamalarıyla buluşturuyor ve geleceğin mobilite ekosistemine dair yeni olasılıkları ortaya koyuyor. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde, Chery’nin daha çeşitlendirilmiş, teknoloji odaklı ve küresel ölçekte entegre bir mobilite dünyası inşa etme kararlılığını ortaya koyarken, sürdürülebilir küresel büyüme vizyonunu da pekiştiriyor.