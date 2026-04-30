Metinde, küresel ölçekte artan jeopolitik risklerin enerji fiyatları başta olmak üzere emtia piyasalarında oynaklığı artırdığı ve bunun enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı. Eşel mobil uygulamasının ise enerji fiyatlarındaki artışın tüketici enflasyonuna yansımasını önemli ölçüde sınırladığı ifade edildi.

Ekonomik faaliyet tarafında ise yavaşlama sinyalleri dikkat çekti. İç talep ve sanayi üretiminde zayıf bir görünüm öne çıkarken, istihdamda sınırlı gerileme gözlendi. Buna karşın hizmet gelirleri ve turizm kalemleri cari dengeyi desteklemeye devam etti.

Finansal koşullara ilişkin değerlendirmelerde kredi büyümesinin sürdüğü, faiz oranlarında ise belirgin artış yaşandığı belirtildi. TCMB rezervlerinin gerilediği, buna karşılık ülke risk priminde düşüş olduğu kaydedildi.

Enflasyon gelişmelerine ilişkin bölümde, mart ayında yıllık enflasyonun gerilemesine rağmen enerji fiyatlarının etkisiyle ana eğilimde yukarı yönlü risklerin sürdüğü ifade edildi. Hizmet enflasyonunun yüksek seyrini koruduğu, kira ve ulaştırma kalemlerinin öne çıktığı aktarıldı.

PPK, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutarken, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, “Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası ilave sıkılaştırılacaktır” denildi.

TCMB, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine düşürmek için veri odaklı ve ihtiyatlı politika setinin sürdürüleceğini bildirdi.