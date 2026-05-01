Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, henüz 22. saniyede Ismaila Sarr’ın golüyle öne geçti. İlk yarıyı geride kapatan Ukrayna temsilcisi, ikinci yarının başında tepki verdi ve Oleh Ocheretko’nun golüyle skora denge getirdi. Ancak Crystal Palace, 58. dakikada Daichi Kamada ile yeniden üstünlüğü ele aldı. Mücadelenin son bölümünde Jörgen Strand Larsen’in golü farkı ikiye çıkarırken, maç 3-1 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, rövanş öncesi tur şansını zora sokarken, Crystal Palace sahasında oynayacağı ikinci maç öncesinde önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 7 Mayıs’ta oynanacak.

Gecenin diğer yarı final karşılaşmasında ise İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano, sahasında Fransız ekibi Strasbourg’u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, ikinci yarıda Alexandre Zurawski’den geldi. Finale yükselecek takımlar, rövanş maçlarının ardından netlik kazanacak.