Brent petrol, haftanın son işlem gününde 111 dolar seviyelerine çıkarak son dört yılın en yüksek bandına yaklaşırken, piyasalar kısa süreliğine daha sert bir hareketle 126 doları da test etti. Uzmanlar, bu seviyelerin 2022’deki Rusya–Ukrayna savaşı döneminde görülen enerji şokuna benzer bir fiyatlamaya işaret ettiğini belirtiyor.

Haziran vadeli Brent kontratının Perşembe günü 126 doların üzerine çıkarak zirve seviyeyi görmesinin ardından vadesini tamamladığı, Temmuz vadeli kontratın ise daha sonra 111 dolar civarında dengelendiği ifade edildi. ABD ham petrolü WTI tarafında da yükseliş eğilimi dikkat çekti; kontratlar 105 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Fiyatlardaki sert yükselişte en önemli etkenin Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim olduğu değerlendiriliyor. Deniz trafiğinde yaşanan aksaklıkların sürmesi ve bölgedeki fiili ablukaya ilişkin endişeler, küresel petrol arzına yönelik riskleri artırıyor.

Öte yandan Washington yönetiminin boğazın “zorla açılması” dahil çeşitli askeri senaryoları değerlendirdiğine yönelik haberler piyasadaki tansiyonu daha da yükseltti. İran tarafının ise mevcut tutumunu sürdürmesi, diplomatik çözüm umutlarını zayıflatıyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı’nda olası uzun süreli bir kesintinin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskının sürebileceği uyarısında bulunuyor. Enerji piyasalarında gözler, hem diplomatik temaslara hem de bölgedeki askeri gelişmelere çevrilmiş durumda.