Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında avantaj elde den Galatasaray, RAMS Park'ta geçtiğimiz çarşamba günü taraftarlara açık olarak yaptığı antrenmanla da motivasyonunu daha yukarıya çekti.



Şampiyonluğunu ilan edebilir

Ligde son 3 haftaya girilirken, Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluğunu ilan edebilir. Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup etmesi durumunda diğer maçların sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Aslan, kırmızı-beyazlılarla berabere kalır ya da yenilirse, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un alacağı sonuçlara göre yine şampiyonluğunu garantileyebilir.



66. randevu

Samsunspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 65 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 44 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 141 golüne, Samsun ekibi 50 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynana maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.



Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 15 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 34 puan topladı. Aslan dış sahada son olarak Gençlerbirliği ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla yendi.



Samsunspor'a karşı son mağlubiyet 2005'te

Galatasaray, Samsunspor'a uzun süredir kaybetmiyor. Son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun'da oynanan maçı ev sahibi 2-1'lik skorla kazanırken, daha sonraki 9 mücadeleden de sarı-kırmızılılar galip ayrıldı.



Hücum ve savunma istatistiklerinde zirvede

Galatasaray, ligde bu sezon hücumda ve savunmada da gösterdiği iyi performansla istatistiklerde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde 72 kez gol sevinci yaşarken, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca kalesinde gördüğü 23 golle de ligin en az gol yiyen takımı.



15 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray'da ligde 15 farklı futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 14, Victor Osimhen 13, Barış Alper Yılmaz 8, Leroy Sane 7, Yunus Akgün 6, Gabriel Sara 5, Lucas Torreira ve Eren Elmalı 3'er, İlkay Gündoğan ve Wifried Singo 2'şer, Mario Lemina, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Renato Nhaga da 1'er gol attı. Ayrıca Fatih Karagümrük'ten Fatih Kurucuk, Kayserispor'dan Aaron Opoku, Eyüpspor'dan Jerome Onguene ve Göztepe'den de Allan, Galatasaray maçlarında kendi kalesine gol attı.



Uğurcan Çakır cezalı

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kaleci Uğurcan Çakır cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan geçtiğimiz hafta RAMS Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Aslan'da Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç yer alacak.



Osimhen, Barış Alper ve Eren sarı kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda, Samsunspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.



Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak

Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçin dördüncü hakemi Alper Akarsu olacak.