Süper Lig’de kritik haftalardan biri olan 32. hafta öncesinde hakem atamaları netleşti. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre karşılaşmalarda görev alacak isimler belli olurken, haftanın programı da futbolseverlerle paylaşıldı.

Yarın başlayacak haftada ilk maçlar saat 17.00 ve 20.00’de oynanacak. Çaykur Rizespor–Konyaspor karşılaşmasını Ömer Faruk Turtay yönetecek. Günün ikinci maçında ise Gaziantep FK–Beşiktaş mücadelesinde Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

2 Mayıs Cumartesi günü üç önemli karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Fenerbahçe–RAMS Başakşehir maçında Oğuzhan Aksu, Trabzonspor–Göztepe karşılaşmasında Ozan Ergün, Samsunspor–Galatasaray maçında ise Reşat Onur Coşkunses görev alacak.

3 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarda ise Kayserispor–Eyüpspor müsabakasını Mehmet Türkmen, Antalyaspor–Alanyaspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan, Fatih Karagümrük–Gençlerbirliği maçını Oğuzhan Çakır ve Kasımpaşa–Kocaelispor mücadelesini Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig’de 32. hafta, şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalarla tamamlanacak.