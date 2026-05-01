İleri mühendislik yöntemleri ve döngüsel malzeme stratejilerinin bir eseri olan yeni jant, geleneksel yöntemlerle üretilen jantlara oranla karbon ayak izini yüzde 50'den fazla azaltmayı başardı.

Daimler Truck’ın reECONIC konsept aracı, Maxion Wheels’ın geliştirdiği bu yenilikçi jantlarla birlikte,4-6 Mayıs tarihlerinde Münih’te düzenlenen IFAT Munich Fuarı’nda sergilenecek.

Döngüsel Malzeme ve Hafif Tasarımın Gücü

reECONIC aracında kullanılan 32,5 kilogram ağırlığındaki 22,5 x 9,00 inç çelik jant, yüksek oranda geri dönüştürülmüş hurda içeren ve elektrik ark ocağı (EAF) yöntemiyle üretilmiş düşük karbon ayak izine sahip çelik kullanılarak geliştirilmiştir.

Bu stratejik malzeme seçimi ve optimize edilmiş tasarım sayesinde bir jantın hammadde temininden üretim çıkışına kadar olan CO2 ayak izi132,7 kilogramdan 61,4 kilogram seviyesine düşürülürken, performans, işlevsellik ve güvenlikten ödün verilmemiştir.

Mühendislikte "Akıllı Hafifletme" Dönemi

Ticari araçların en ağır ve güvenlik açısından en kritik parçalarından biri olan jantlar, emisyon azaltımında kilit rol oynuyor. Maxion Wheels, bu projede Akıllı Hafifletme Tasarımı ve Döngüsel Malzeme Kullanımı olmak üzere iki temel stratejiye odaklandı.

Maxion’ın özgün Hafifletme Süreci’nde; jant, performans, güvenlik ve üretim gereklilikleri korunurken geometri ve malzeme kullanımı optimize edilerek geliştirilmiştir. reECONIC jantına uygulanan bu süreç, önceki tasarımlara kıyasla 2 kilogram ağırlık azaltımı sağlayarak malzeme ihtiyacını ve toplam karbon ayak izini azaltmıştır.

Çelik jant üretimindeki karbon ayak izinin yüzde 75–85’i hammaddelerden kaynaklanmaktadır. Maxion, yüksek oranda tüketici sonrası geri dönüştürülmüş hurda içeren ve EAF yöntemiyle üretilmiş düşük karbon salımlı çelik kullanarak demir cevheri madenciliğine ve enerji yoğun üretim süreçlerine olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltmıştır.

Daimler Truck, reECONIC projesini seri üretim uygulamalarına giden yol haritası olarak konumlandırıyor. Proje kapsamında doğrulanan malzemeler ve üretim süreçleri, seri üretim araçların geliştirilmesine temel oluşturacak, 2026’nın ikinci yarısından itibaren gerçek yol koşullarında kapsamlı testlere alınacak. Maxion Wheels ise bu çerçevede düşük karbon salımlı çelik jantı, yalnızca bir konsept değil, endüstriyel ölçekte üretime uygun bir bileşen olarak ortaya koyuyor.