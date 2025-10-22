Irak Türkmen Cephesi (ITC), gelecek ay yapılacak genel seçimler öncesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de aday tanıtım programı gerçekleştirdi. Türkmen siyasi parti temsilcileri, ITC yöneticileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Erbil’de yarışacak beş ITC adayı tanıtıldı.

Katılımcılar, birlik ve dayanışma mesajları verirken, Türkmenlerin Irak’ta daha güçlü bir siyasi temsil elde etmesi gerektiği vurgulandı.

“Bu seçimler Türkmenlerin varlığını kanıtlama fırsatıdır”

Programda konuşan ITC Başkan Yardımcısı Haşim Bayraktar, 11 Kasım’da yapılacak genel seçimlerin Türkmen toplumu açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bayraktar, “Bu seçimler sadece siyasi bir yarış değil, aynı zamanda Türkmenlerin Irak’taki ve bölgedeki varlığını kanıtlama fırsatıdır” ifadelerini kullandı.

Türkmen seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulunan Bayraktar, güçlü bir katılımın Türkmen toplumunun sesi olacağını ve parlamentoda etkin temsilin önünü açacağını söyledi.

Aydın Maruf: “Amacımız hizmettir, birlikte yaşamı korumaktır”

Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi ve IKBY Hükümeti Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, ITC’nin Erbil’deki seçimlere tek Türkmen partisi olarak katılmasının özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Maruf, “Amacımız hizmettir ve birlikte yaşam prensiplerini korumaktır. ITC’nin seçimlere katılması manevi bir önem taşımaktadır. Türkmenler Irak’ta her zaman barıştan yana olmuşlardır. ITC’nin varlığı, Türkmenlerin varlığı demektir” dedi.

Maruf ayrıca Erbil’de yaşayan Kürt ve Hristiyan seçmenlerden de destek beklediklerini ifade etti.

“ITC, Irak Türkmenlerinin tek temsilcisidir”

ITC adaylarından Brva Ömer, yaptığı konuşmada Irak Türkmen Cephesi’nin Türkmen halkının haklarını savunan tek ve yegâne temsilci olduğunu söyledi.

Ömer, “Osmanlı’nın dağılmasından bu yana Türkmenler baskılarla karşılaştı. Ancak ITC, Türkmenlerin sesi olmaya devam ediyor. Erbil Türkmenlerinden sandığa gidip ITC listesine sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.

İpek Kasap: “Milletimin sesi olmak benim için bir gurur”

Adaylardan İpek Kasap ise Bağdat’ta bir sandalye kazanmaları halinde Türkmen halkının siyasi, ekonomik ve kültürel haklarını savunacaklarını belirtti.

Kasap, “Milletimin sesi olmak benim için bir gururdur. Türkmenlerin haklarını korumak için var gücümle çalışacağım” diye konuştu.

Vefa Fazıl: “Seçimlere katılmamın tek sebebi Türkmenlerin varlığını ispatlamaktır”

ITC’nin bir diğer adayı Vefa Fazıl, Türkmen kimliğinin korunması için mücadele edeceklerini söyledi.

Fazıl, “Ben asil bir Türkmen kızıyım, Erbilliyim. Seçimlere katılmamın tek sebebi Türkmenlerin varlığını ispatlamaktır. Erbil’de seçimlere katılan tek Türkmen listesi ITC’dir. Türkmenlerden destek bekliyoruz, çünkü biz Irak’ta her zaman vardık ve var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkmenlerden güçlü birlik mesajı

Erbil’de düzenlenen tanıtım programı, Türkmenlerin seçim sürecine birlik içinde girmesini sağlarken, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

ITC yöneticileri, bu seçimlerin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda kimlik ve temsil mücadelesi anlamı taşıdığını belirtti.