Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’deki görev süresi 3 yıl, Lübnan’daki görev süresi ise 2 yıl daha uzatıldı.

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan’da görev yapan Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Oylamada AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi “evet” oyu verirken, DEM Parti çekimser kaldı.

Tezkerede, Türkiye’nin UNIFIL kapsamında barışı koruma operasyonuna katkısının hem bölgesel istikrara hem de Lübnan toplumunun tüm kesimleriyle ilişkilerin güçlenmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca, UNIFIL’in görev süresinin BM Güvenlik Konseyi kararıyla 31 Aralık 2026’ya kadar son kez uzatıldığı ve 2027 itibarıyla tedricen tasfiye sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Irak ve Suriye’de görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen bir diğer Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı. Oylamada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi tezkereye “evet” oyu verirken, CHP ve DEM Parti “hayır” oyu verdi.

Tezkerede, Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiği, ancak PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin varlığının hem bölgesel barışa hem de Türkiye’nin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Metinde ayrıca, Suriye’deki PKK/PYD-YPG ve DEAŞ varlığının sürdüğü, bu örgütlerin Türkiye’ye ve sivillere yönelik tehdit oluşturmaya devam ettiği vurgulandı. Suriye’nin istikrarına katkı sağlanması, mayın temizliği, kimyasal silahların imhası ve uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

“Milli güvenlik açısından hayati önem taşıyor”

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Türkiye’nin güney sınırlarına yönelik olası terör tehditleri ve bölücü girişimlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm önlemleri alma hakkı bulunduğu hatırlatıldı.

Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin 2170, 2178, 2249 ve 2254 sayılı kararları doğrultusunda Türkiye’nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele eden uluslararası koalisyona katkısının süreceği belirtildi.

Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gerekirse sınır ötesi operasyon düzenleme, risk ve tehditleri bertaraf etme ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara göre yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verilmesi için yetki tanıyor.