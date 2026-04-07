Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, bu değişimin arkasında güven ihtiyacı ve sürdürülebilirlik arayışı bulunduğunu belirterek, "Araştırmalar tatilin ana motivasyonunun yüzde 70'in üzerinde ‘dinlenmek ve yenilenmek' olduğunu gösteriyor. Tüketici artık sürpriz maliyet ya da organizasyon stresi istemiyor. Planlı, zahmetsiz ve öngörülebilir modellere yöneliyor" dedi.



"Aidiyet duygusu tatil kararlarını şekillendiriyor"

Yeni dönemde tatil tercihlerinin ekonomik sebeplerinin yanı sıra sosyolojik bir arka planı da bulunduğunu kaydeden Çelik, "Özellikle Türk aile yapısında güçlü olan aidiyet duygusu, konaklama modellerini doğrudan etkiliyor. Son dönemde tatil tercihleri değişti. Yapılan güncel araştırmalar, insanların tatilde de rutin arayışının güçlendiğini gösteriyor. Her yıl yeniden plan yapmak yerine, kendilerini ait hissettikleri, tanıdık ve zahmetsiz tatil modellerine yöneliyorlar. Türk aile yapısının dinamiklerine baktığımızda; aile ve arkadaşlarla aynı dönemlerde bir araya gelme, birlikte vakit geçirme ve bu buluşmaları sürdürülebilir bir düzene oturtma isteğinin çok güçlü olduğunu görüyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Yazlık ev modeli artık ekonomik bulunmuyor"

Uzun yıllar Türkiye'de güçlü bir yatırım ve yaşam tercihi olan yazlık ev modelinin bugün farklı bir mali tabloyla karşı karşıya olduğunu ve artık ekonomik bulunmadığını kaydeden Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, "Artan bakım giderleri, aidatlar, güvenlik masrafları ve vergiler ikinci bir mülkü yönetmeyi zorlaştırıyor. Bugün 5 milyon TL değerindeki bir yazlık konutun yıllık emlak vergisi, aidat, bakım ve sigorta giderleri toplamda ortalama 80-110 bin TL seviyesine ulaşıyor. Bu da mülk kullanılmasa dahi aylık 8-9 bin TL'lik sabit bir maliyet anlamına geliyor. Tüketici artık yalnızca satın alma bedeline değil, uzun vadeli gider yapısına da bakıyor. Klasik yazlık modeli bu nedenle güç kaybediyor" dedi.



"Yeni denge: Tatil evi modeli"

Bu nedenle ‘tatil evi' yaklaşımının yeni bir alternatif olarak öne çıktığını ifade eden Çelik, "Yeni konseptimizle yazlığın sunduğu aidiyet hissini, profesyonel işletme ve otel konforuyla birleştirdik. Bu sistemde kullanıcılar bakım ve operasyon süreçleriyle uğraşmadan, yüksek hizmet standardında konaklama deneyimi yaşayabiliyor. Kızılbük GYO projelerine gösterilen ilgi de bu eğilimi doğruluyor. Satışların önemli bir bölümü ailelerin ve arkadaş gruplarının her yıl aynı zaman diliminde birlikte tatil yapabilmek amacıyla yaptığı tercihlerden oluşuyor. Bu tabloya göre tüketici yalnızca bir tatil satın almıyor; düzenli tekrar eden bir tatil alışkanlığı ve güvenli bir buluşma noktası edinmek istiyor" dedi.

"Her Şey Dahil" modeli hala gücünü koruyor

Konaklama tercihlerinde "her şey dahil" oteller hala ilk sırada yer aldığını ancak bu modelin çoğu zaman kişisel bağ kurma imkanı sunmadığını yeni nesil tatil evi modelinin ise otel konforunu korurken aidiyet ve süreklilik duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Çelik yeni oluşturdukları model ile dört mevsim turizme katkı sağladıklarını kaydetti.

Kızılbük GYO'nun hayata geçirdiği projelerin dört mevsim turizmi destekleyen uzun vadeli bir yatırım olarak kurgulandığını belirten Çelik, "Termal ve sağlık turizmi sezon bağımlılığını azaltan en önemli alanlardan biri oldu. Marmaris'te hayata geçirdiğimiz proje ile bölgede turizm hareketliliği dört mevsime yayılmaya başladı" diyerek Türk ve dünya turizminde tatil anlayışının hızla değiştiğini kaydetti.