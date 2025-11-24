Geçtiğimiz yılın sonunda 85 milyon 664 bin 944 kişi olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 9 ayında 315 bin 710 kişi, yalnızca 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi artış gösterdi. TÜİK verilerine göre, erkek nüfus oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfus oranı ise yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı konuşmalarda Türkiye’de doğum oranlarının önemine dikkat çekmişti. Erdoğan, “Her yeni doğan çocuk, ülkemizin geleceğine atılan en güçlü adımdır. Nüfusumuzun genç ve dinamik kalması için aileleri desteklemeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Erdoğan, doğum oranlarının artırılması ve ailelerin desteklenmesi adına sosyal politikaların önemine vurgu yaparak, “Gençlerimizin ve ailelerimizin önünü açacak teşviklerle, Türkiye’nin nüfus yapısını güçlendirmeyi sürdüreceğiz,” demişti.

Nüfus artışı, demografik yapının dengeli bir şekilde sürdürülmesi ve ekonomik kalkınma hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin genç nüfus oranının yüksek olmasının uzun vadede üretkenlik ve sosyal güvenlik sistemleri için kritik olduğunu belirtiyor.