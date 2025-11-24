Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek 103,2 seviyesinde gerçekleşti. TCMB’nin İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1791 iş yeri verileri üzerinden yapılan analizde, endeksin yükselişinde özellikle üretim ve ihracat siparişlerindeki olumlu gelişmeler etkili oldu.

Sipariş ve Üretimde Artış, Stok ve Yatırımlarda Düşüş

Endeksi oluşturan alt bileşenler incelendiğinde:

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim ve ihracat sipariş beklentileri ile gelecek üç aylık toplam istihdam endeksin yükselmesine katkı sağladı .

Mevcut mamul mal stokları, genel ekonomik gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksin yükselişini sınırlayan faktörler oldu.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki ay ile aynı seviyede kalarak 100,8 olarak kaydedildi.

Gelecek Beklentileri ve Maliyetler

Gelecek üç ayda üretim ve iç piyasa siparişlerinde artış bekleyen firmaların oranı bir önceki aya göre bir miktar azaldı, ancak ihracat siparişleri beklentisi güçlendi. Ortalama birim maliyetlerde artış beklentisi yükselirken, son üç ayda maliyet artışı bildiren firmaların sayısı azaldı.

Gelecek on iki aylık dönemde ise sabit sermaye yatırım harcamaları ve istihdam beklentilerinde ılımlı bir zayıflama gözlendi. Ayrıca yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek %33,5 seviyesine geriledi.

Sanayi Genel Gidişatında Kısmi Kötümserlik

Sanayi dalındaki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde, bir önceki aya kıyasla daha kötümser görüşlerin arttığı görüldü. Ancak üretim ve ihracat siparişlerindeki artış, sektördeki olumlu beklentilerin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Kasım ayında Reel Kesim Güven Endeksi, üretim ve ihracat siparişlerindeki artış sayesinde yükseliş gösterse de, stok ve yatırım harcamalarındaki temkinli tutum ile genel gidişat beklentilerindeki kötümserlik, sektörün dikkatle izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.