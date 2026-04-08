ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyon süresinin dolmasına saatler kala Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını duyurdu. Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in öncülüğünde gerçekleşen müzakerelerin iki taraflı ateşkes ile sonuçlandığını belirtti.

Bu gelişmelerle ABD’nin tahvil faizlerinde de düşüş gözlendi: 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan azalarak yüzde 4,24’e, 5 yıllık tahvil faizi 9 baz puan düşüşle yüzde 3,86’ya geriledi. Uluslararası piyasalardaki bu gerileme, Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetlerini olumlu etkiliyor. Türkiye’nin CDS’i mart ayında 327 baz puana kadar yükselmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), savaş süresince döviz piyasasında oluşabilecek dalgalanmaları önlemek için etkin adımlar attı. Bankalara Türk lirası likidite sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başlayan TCMB, hem kredi hem de faiz tarafındaki oynaklığı azaltmayı hedefliyor. Bu hamle, piyasadaki Türk lirası sıkışıklığını önleyerek kredi koşullarını daha istikrarlı hale getiriyor.

Analistler, küresel piyasalardaki olumlu gelişmelerin ve TCMB’nin likidite yönetimindeki hızlı adımlarının, yatırımcıların Türkiye piyasalarına pozitif yaklaşımını güçlendirdiğini vurguluyor.