Forbes, Türkiye’nin en zengin ismini belirlerken, büyük bir değişimi duyurdu. Yoğurt devi Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, şirketinin aldığı dev yatırımla birlikte, servetinde büyük bir patlama yaşadı. 650 milyon dolarlık yatırım, Hamdi Ulukaya'nın kişisel servetini 11 milyar dolar artırarak toplamda 13,5 milyar dolara yükseltti. Bu gelişme, Ulukaya'yı dünya milyarderleri arasında 202. sıraya taşırken, uzun süredir zirvede olan Murat Ülker’i geride bırakarak Türkiye’nin en zengini yaptı.

650 Milyon Dolarlık Yatırımın Ardından Servet Patlaması

Forbes’un verilerine göre, Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, son dönemde 650 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu yatırım, Chobani'nin değerini 20 milyar dolara çıkarırken, Ulukaya’nın servetinin de %68’ini elinde bulunduran bu dev şirketin değeri, onu hızla dünyanın önde gelen milyarderleri arasında üst sıralara taşıdı.

Yatırımın ardından, Ulukaya'nın serveti 11 milyar dolar birden arttı ve 13,5 milyar dolara yükseldi. Bu, Forbes’un anlık güncellediği Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde Ulukaya'nın 1868. sıradan 202. sıraya tırmanmasına olanak sağladı. Hamdi Ulukaya, böylece uzun yıllardır Türkiye'nin en zengini olan Murat Ülker’i geçerek zirveye oturdu.

Türkiye'nin En Zengin 5 Kişisi Kim?

Chobani'nin değerinin yükselmesi, Türkiye'nin en zengin isimlerini de etkiledi. Mayıs ayında yayımlanan listeye göre, Murat Ülker 5,4 milyar dolarlık servetiyle zirvede yer alırken, Ulukaya ise 2,4 milyar dolarlık servetiyle 13. sıradaydı. Ancak son gelişmelerle birlikte, Türkiye'nin en zengin isimleri sıralamasında büyük bir değişim yaşandı.

İlk beşteki diğer isimler ise şu şekilde:

Hamdi Ulukaya – 13,5 milyar dolar Uğur Şahin (BioNTech Kurucu Ortağı) – 4,8 milyar dolar Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar Eren Özmen – Servet bilgisi açıklanmadı Fatih Özmen – Servet bilgisi açıklanmadı

Chobani’nin Büyüme Hedefleri

Yeni yatırımlarla birlikte Chobani'nin büyüme hedefleri de netleşti. Şirket, Idaho’daki mevcut fabrikasının kapasitesini artırarak üretimi %50 oranında yükseltmeyi planlıyor. Ayrıca, New York’un kuzeyinde 1,2 milyar dolarlık yeni bir tesisin finansmanını sağlamak için çalışmalara başlayacak. Chobani, son dönemdeki büyüme stratejisi kapsamında önemli satın almalara imza attı. 2023 yılında kahve makinesi üreticisi La Colombe'yi 900 milyon dolara satın alırken, Mayıs ayında ise bitki bazlı dondurulmuş gıda tedarikçisi Daily Harvest'ı açıklanmayan bir bedelle bünyesine kattı.

Chobani'nin büyüme stratejileri, şirketin pazar payını artırmayı ve global alanda daha fazla yer edinmeyi hedefliyor.

Hamdi Ulukaya'nın Yükselişi ve Türkiye'nin Ekonomik Durumu

Hamdi Ulukaya'nın bu hızlı yükselişi, Türkiye'nin girişimcilik dünyasında büyük bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor. Chobani’nin global alandaki etkisi ve yatırımlar, Türkiye'deki girişimcilik kültürünü ve özellikle gıda sektöründeki yenilikçi adımları da destekliyor. Bu gelişmeler, Türk iş dünyasının uluslararası başarıları ve Türkiye'nin ekonomik gücünü de artıran önemli bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor.

Hamdi Ulukaya'nın servetindeki bu büyük artış, Türkiye'nin en zengin ismini değiştirdi ve Forbes'un listesinde büyük bir sıçrama yaşandı. Chobani'nin aldığı yeni yatırımlar ve şirketin büyüme hedefleri, Ulukaya'nın gelecekteki servetini daha da artırabilir. Türkiye'nin en zengin isimlerinin sıralaması, iş dünyasındaki bu dinamik gelişmelerle birlikte hızla değişiyor.