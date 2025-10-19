Mercedes-Benz Türk, ağır ticari araç müşterilerine sağladığı servis hizmetini stratejik öneme sahip lokasyonlarda genişleterek müşterilerine her zaman en yakın noktadan hizmet sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda faaliyete geçen Mengerler Dilovası ve Mengerler Nakkaş yetkili servisleri, kamyon müşterilerine özel yeni tesislerinde müşterilerin ihtiyaç duydukları servis hizmetine en hızlı ve kolay şekilde yanıt vermeyi hedefliyor.

Mercedes-Benz Türk bayi ağı yatırımlarının son hızla devam ettiğini ifade eden Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Bildiğiniz üzere 2021 yılında şirketimiz Mercedes-Benz Türk A.Ş. kamyon ve otobüs operasyonları ile otomobil ve hafif ticari araç operasyonlarını tamamen ayırmış ve bu tarihten itibaren bu operasyonlar iki ayrı şirket tarafından yürütülmeye başlanmıştı. Biz, Mercedes-Benz Türk A.Ş. olarak 58 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz ve bugün, Türkiye’nin en büyük ağır ticari araç üreticisi ve 23 yıldır da endüstrinin tartışmasız lideri olarak operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bu ayrılıktaki temel sebep de; değişen endüstride, değişen müşteri ihtiyaçlarında, en iyi hizmeti sunmaya devam etmek ve ağır ticari araç tarafında globaldeki vizyonumuza paralel, “endüstrideki tartışmasız lider” konumumuzu sürdürmekti. Müşterilerimize hizmet verirken en önemli paydaşlarımızdan olan bayi ve yetkili servis ağımız da bugün yeniden yapılanıyor. Bayi ağımızla birlikte, müşterilerimize ulaşırken ülkenin neresine yatırım yapmamız gerektiğini hassasiyetle inceliyor ve bunun için aksiyonlar alıyor, ağır ticari araç trafiğinin yöneldiği yeni bölgelere servis hizmetimizi taşıyarak müşterilerimize her zaman en yakın noktadan hizmet sağlamayı sürdürüyoruz. Ülkemizde; yollar, sanayi bölgeleri ve trafik değişirken de müşterilerimize en iyi şekilde ulaşmak için bu yapılanmanın önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Mayıs ayında size duyurduğumuz şekilde, bu yapılanma Türkiye’nin doğusundan batısına 4 Milyar TL’ye yakın bir yatırımı kapsıyor. Bizim taahhüdümüz 2023 yılında başladığımız bu yeniden yapılanma sürecini ve bayi ağı yatırımlarımızı 2026 yılına kadar tamamlamak. Bugün ise, yeniden yapılanma sürecinin hayata geçtiği, Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye genelinde satış sonrası hizmet ağını daha da güçlendiren iki önemli yatırım olan, Mengerler Dilovası ve Mengerler Nakkaş servislerimizin açılışında sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Mengerler Ticaret Türk A.Ş.’ye bu yeniden yapılanmada aldıkları aktif rol için teşekkür ediyorum.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin yedi bölgesine yayılan geniş servis ağımızı, değişen koşullarda da müşterinin en kolay erişebileceği şekilde genişletmek için titizlikle çalışıyoruz. Bölgedeki müşterilerimizin servis ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek üzere pazar araştırmaları yaparak müşterilerimizin kolay ulaşım sağlayabileceği lokasyonlarda servis ağımızı genişletiyoruz. Bu iki lokasyon da araştırmalarımız sonucunda doğru konumda hizmet sağladığımızın altını bir kez daha çiziyor. Türkiye’nin en yoğun taşımacılık rotalarından birinde konumlanan Mengerler Dilovası ve Mengerler Nakkaş yetkili servislerimizin faaliyete geçmesiyle de, servis ağımız iki stratejik noktada daha genişliyor. Mengerler Dilovası Kuzey Marmara Otoyolu’nun doğusunda İstanbul çıkışı–Kocaeli girişi arasında Osmangazi Köprüsü yakınındaki konumu ile kamyon müşterilerinin hızlı ulaşımı konusunda stratejik bir konumda yer alıyor. Nakkaş lokasyonumuz ise Kuzey Marmara Otoyolu’nun batı başlangıç noktasında yer alan stratejik konumu ile kamyon müşterilerinin ihtiyacına en yakın noktadan servis hizmeti verecek bir lokasyon olma özelliği taşıyor. Her bir tesisimiz 4.750 m² arsa üzerine kurulmuş olup 750 m² servis alanında hizmet verecek. Bugün sizlerle paylaştığımız yeni yatırımlar ile müşterilerimize daha yakın olmanın yanında yetkili servis ağımızın kapasitesini de artırıyoruz. Böylelikle her iki yetkili servisimizde eş zamanlı olarak toplam 30 araca hizmet verecek şekilde kapasitemizi artırıyoruz. Elbette ki bu dönüşüm sadece fiziki yatırımı değil insan gücüne yatırımı da odağına alıyor. Bu iki yeni servis yatırımı ile aynı zamanda istihdama da katkı sağlayacağız. İşinde uzman personel istihdam ederek ve kalifiye çalışanları eğitimler ile destekleyerek de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayi ve yetkili servislerimizdeki çalışanlar sertifikalandırılıyorlar. Dilovası ve Nakkaş servislerimizde 9 işinde uzman teknisyen ile müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Böylelikle bayi ağımızla birlikte ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bayi ağımız, kamyon ürün grubunda 27 ilde 43 yetkili servis lokasyonu, otobüs ürün grubunda 20 ilde 27 yetkili servis lokasyonu ile Türkiye’nin yedi bölgesinde hizmet veriyor. Mengerler Ticaret Türk bu yatırımlarını, her iki lokasyonumuzda yaklaşık 10 aylık bir süreçte tamamladı. Bu önemli iki yatırımı bu kadar kısa sürede hayata geçirdikleri için Mengerler Ticaret Türk yönetim ekibini tebrik ediyorum. İstanbul’daki ayak izimizi daha da güçlendiren bu yatırımların bu kadar hızlı şekilde hayata geçmiş olması bizim açımızdan gurur verici. Yeni yetkili servislerimizin hem müşterilerimize, hem sektörümüze ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mengerler İstanbul Genel Müdürü Güven Onan da, “Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz güçlü iş ortaklığının yeni adımını paylaşmak için bir aradayız. Mengerler Dilovası ve Nakkaş tesislerimiz, konumları ve kapasite olanaklarıyla müşterilerimize daha da hızlı, daha da kaliteli servis hizmetini sunmak amacıyla hayata geçirildi. Mercedes-Benz Türk bayi ve yetkili servisi olarak edindiğimiz deneyim, müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımız, bizi bugün bulunduğumuz noktaya taşıdı. Şimdi bu yatırımlarla birlikte, ağır ticari araç kullanıcılarına daha yakın olmanın ve sektörümüze yeni bir değer kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün gururla ifade edebilirim ki Mengerler İstanbul olarak hizmet sağladığımız 3 lokasyon ile müşterilerimizin kolaylıkla erişebilecekleri noktalarda güçlü bir servis ağına sahibiz. Mevcutta İkitelli lokasyonumuzda kamyon, Otogar lokasyonumuzda ise otobüs ürün gruplarına 100’ü aşkın çalışanımızla hizmet veriyoruz. Yeni Nakkaş lokasyonumuz ile İstanbul’daki 3. servisimizi faaliyete geçirerek İstanbul’daki ayak izimizi daha da genişletiyoruz. Bununla beraber proje aşamasında olan Mengerler Hadımköy lokasyonumuz hayata geçtiğinde ise 4 lokasyon ile İstanbul’da müşterilerimize hizmet sunacağız. İki lokasyonumuz da Can Bey’in ifade ettiği gibi ağır ticari araç güzergâhlarının yoğunlaştığı lokasyonlarda hizmet vermeye başladı. Bu yatırım kararını almamızdaki ana motivasyonumuz her zamanki gibi müşterilerimize üst düzeyde, kendilerine en yakın noktadan hizmet sunmak ve beklentilerini hızlı şekilde karşılamaktı. Her biri 4.750 m² arsa üzerine kurulu 750 m² servis alanında hizmet veren iki lokasyonumuzun stratejik konumu itibarıyla müşterilerimize artık daha da yakınız. Servislerimiz ile müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vermek için hazırız. Bizlere bu süreçte destek olan Mercedes-Benz Türk’e, büyük özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yeni servislerimizin sektörümüze ve tüm müşterilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.