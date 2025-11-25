“Ağır bir operasyon geçirecek”

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de Ercan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İçelli, “Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız kendisiyle. Işığın sönmesin güzel insan…” ifadelerini kullanarak Ercan’ın durumunun ciddiyetine dikkat çekti.

Son durum merak ediliyor

Yer bilimleri alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin yakından tanıdığı Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın sağlık durumu kamuoyunda endişe yaratırken, operasyonun ardından yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor. Ercan’ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündeme otururken, çok sayıda kişi geçmiş olsun mesajları ile destek verdi.