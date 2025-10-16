Uluslararası iş ve kariyer platformu Careerbliss tarafından gerçekleştirilen son çalışma, Türkiye’de hangi meslek gruplarının çalışanları üzerinde en yüksek stres ve mutsuzluk düzeyine sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre çalışan memnuniyeti, meslek gruplarına göre büyük farklılıklar gösteriyor. Özellikle yoğun iş temposu, düşük maaş, uzun çalışma saatleri ve iş güvenliği gibi etkenler bazı mesleklerde mutsuzluğu tetikleyen başlıca sebepler olarak öne çıkıyor.

En Mutsuz Meslekler Listesi

Careerbliss verilerine göre Türkiye’de çalışanların mutsuzluk sıralamasında öne çıkan meslekler şu şekilde:

Muhasebeci: Yoğun raporlama, vergi dönemlerinde uzun mesai saatleri ve sürekli artan sorumluluklar muhasebecilerin iş memnuniyetini olumsuz etkiliyor. Güvenlik Görevlisi: Uzun nöbetler, düşük ücret ve fiziksel riskler güvenlik görevlilerini en mutsuz meslekler listesine taşıyor. Kasiyer: Mağaza ve market kasiyerleri, yoğun müşteri trafiği ve sürekli ayakta çalışma zorunluluğu nedeniyle yüksek stres yaşıyor. Gözetmen: Eğitim ve endüstriyel alanlarda görev yapan gözetmenler, monoton ve baskılı iş ortamları nedeniyle mutsuzluk oranı yüksek meslekler arasında yer alıyor. Sunucu: Restoran ve otel sektöründeki sunucular, uzun mesailer ve müşteri odaklı yoğun stresle karşı karşıya kalıyor. Saha Servis Mühendisi: Teknik sorunların çözümü ve sürekli sahada olma zorunluluğu, saha mühendislerinin iş memnuniyetini düşürüyor. Müşteri Hizmetleri Uzmanı: Çağrı merkezlerinde ve müşteri destek birimlerinde çalışan personel, sıkıntılı müşteri etkileşimleri ve performans baskısı nedeniyle mutsuzluk yaşıyor. Hemşire: Sağlık sektöründeki hemşireler, yoğun hasta yükü, gece vardiyaları ve düşük personel desteği nedeniyle iş memnuniyetinde zorluklarla karşılaşıyor.

İş psikolojisi uzmanları, çalışan memnuniyetinin hem verimlilik hem de genel yaşam kalitesi için kritik olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, işverenlerin çalışanlarının stres ve mutsuzluk seviyelerini azaltmak için maaş politikalarını, iş yükünü ve esnek çalışma seçeneklerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Araştırma, Türkiye’de iş dünyasında mutluluk düzeyinin artırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyarken, bazı meslek gruplarında ciddi iyileştirmelerin yapılmasının önemini gösteriyor.