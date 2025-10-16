ABD’de federal hükümetin kapanması, ekonomik veri akışını aksatarak yatırımcıların öngörülerini belirsizleştiriyor. Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına sınırlama getirmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ek tarife tehditleri, risk algısını artırıyor. Trump ayrıca Çin’in soya fasulyesi alımını sınırlamasını “düşmanca” olarak nitelendirirken, yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel tedarik zincirinde Çin’e güvenilemeyeceğini vurgularken, ABD ve müttefiklerinin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesi gerektiğini söyledi. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise Çin’in adımını “küresel tedarik zincirleri üzerinde güç kazanma girişimi” olarak yorumladı.

Federal hükümetin kapanması, ekonomiye günde 15 milyar dolara varan maliyet yaratabiliyor. Eylül ayı enflasyon verileri ertelenirken, Fed’in faiz indirim beklentileri para piyasalarında fiyatlanmaya devam ediyor. Bej Kitap raporu, düşük ve orta gelirli hanelerin artan fiyatlar karşısında indirim ve kampanyalara yöneldiğini belirtti.

Siyasi ve jeopolitik riskler ile Fed’in faiz indirimi beklentileri altını destekliyor; altının ons fiyatı 4.242,12 doları görerek rekor tazeledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,02 seviyesinde, dolar endeksi ise 98,6 ile düşüşünü sürdürüyor.

Kurumsal tarafta Bank of America ve Morgan Stanley, güçlü bilanço açıklamalarıyla değer kazandı. Hollandalı ASML’nin bilançosu sonrası AMD ve Intel hisseleri yükseldi. New York Borsası’nda S&P 500 yüzde 0,40, Nasdaq yüzde 0,66 yükselirken, Dow Jones yatay seyretti.

Avrupa borsaları Fransa hariç satış ağırlıklı seyrederken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,99 yükseldi. Asya’da ise Japonya ve Güney Kore’de endeksler yükseliş kaydederken, Çin ve Hong Kong’da risk iştahı sınırlı kaldı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,44 artışla 10.464,48 puandan kapattı. VİOP’ta BIST 30 ekim vadeli kontrat yüzde 0,6 geriledi. Dolar/TL ise 41,8420 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün takip edilecek veriler:

10.00: Türkiye, Eylül konut fiyat endeksi ve konut satış istatistikleri

12.00: Avro Bölgesi, Ağustos dış ticaret dengesi

14.30: Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30: ABD, Ekim Philadelphia Fed imalat endeksi

ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle kamu kurumlarından veri akışı olmayacak. BIST 100 için direnç seviyeleri 10.500 – 10.600, destek seviyeleri 10.300 – 10.200 olarak izleniyor.