EVA Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmayla site aidatlarına gelen zamlar ve ilçelerin ortalama aidat bedelleri mercek altına alındı.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal ise 2024 zamlarının öncesinde geçmiş yıllarda yapılan artışları da hatırlatarak, “2022 yılının başlarında İstanbul genelindeki aidat artışları yaklaşık yüzde 40 civarındayken, 2023 yılında bu oran ortalama yüzde 77’ye yükselmişti. Hatta bu artış oranı, yaklaşık on ilçede yüzde 100-155 arasında değişiklik göstermişti. Bu hızlı ve dengesiz artışların en büyük nedeni de, maliyet ve enflasyon artışlarına hazırlıksız yakalanmaktı” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 2022 yılı Ocak ayı başlangıç noktası olarak kabul edildiğinde, bu zamana kadar gerçekleşen artış oranlarının ortalaması yüzde 168 oldu. Ortalamanın yanında kimi ilçelerde ise yüzde 200 ila 300 oranında artışlar yaşandı. Yapılan araştırmalara göre İstanbul’da 100 metrekare alana sahip daire başına ortalama aidat tutarı ise 1.600 liraya ulaştı.

Ülke genelinde en yüksek aidat ortalaması Beşiktaş’ta

En yüksek ve en düşük aidat bedellerine de değinen Serkan Bal, konuyla ilgili şunları söyledi:

“100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 4 bin 100 lira ile Beşiktaş’ta görülürken, onu 3 bin 300 lira ile Şişli, 2 bin 800 lira ile Kadıköy, 2 bin 700 lira ile Sarıyer ve Üsküdar, 2 bin 600 lira ile Ataşehir takip ediyor. İstanbul'da aidatların ortalamasının en düşük olduğu ilçeler ise 800 lira ile Silivri ve Çatalca.”

Aidatlar 50 bin liraya kadar çıkıyor

Lüks sitelerde ödenen rakamların ortalamanın çok üzerinde olduğunu da dile getiren Bal, “Beşiktaş’ta bilinirliği yüksek markalı projelerde ortalama 100 metrekare dairelerin aidatlarının 32 bin lira olduğu, kullanım alanlarının 200 metrekareye ulaşması durumunda ortalama aidat rakamlarının 50 bin liraya çıktığını görüyoruz. Şişli’de lüks projelerde 100 metrekare dairelerin aidatlarının 35 bin lira seviyesinde olduğu söylenebilir. Sarıyer, Üsküdar, Beykoz gibi lüks villa sitelerinde ortalama aidat rakamları 12 bin ile 20 bin lira aralığında değişiyor. Kadıköy Bağdat Caddesi’ne yakın rezidans projelerinde aidat bedelleri ortalama 8-12 bin lira aralığında.” ifadelerini kullandı.

İzmir’de ilçelere göre aidatlar

Araştırma sonuçlarına göre İzmir genelinde bu yıl aidat artış oranları ise yaklaşık yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti. İzmir Karşıyaka’da ortalama aylık aidat tutarı 100 metrekarelik daire başına 1.900 lira iken, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 1.600 lira oldu.

Çeşme ilçesinde yazlık lüks site özelliğinde projelerdeki aidatlar ise 4 bin 500 ile 9 bin 500 lira bandında seyrederken, tekil konut binası olup apartman görevlisi bulunmayan eski apartman binalarında aidat ortalamasının 275 lira seviyesinde olduğu görüldü.

Ankara’da ilçelere göre aidatlar

Ankara’da aidat artışları ise ortalama yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Çankaya ilçesinde, 100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarı 1.750 lira, Gölbaşı’nda 1.100 lira, Yenimahalle’de 750 lira, Etimesgut’ta ise 700 lira oldu.

Ankara genelinde tekil konut binalarında ve eski apartmanlarda aidat ortalaması 200 lira bandında seyrederken, markalı konut projelerinde aidatların 5 bin lira ile 10 bin lira arasında değişkenlik gösterdiği, lüks sitelerde bunun da üzerine çıkıldığı görüldü.

Yeni düzenleme bekleniyor

Son aylarda yoğun şikâyet konusu olan konut aidatları ise hem kamuyu hem de sektör derneklerini harekete geçirdi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir araya gelerek, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapmak üzere çalışma başlattı. Böylelikle fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme gelmesi bekleniyor.