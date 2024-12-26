Toplantıya, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Mohammed Al Amour, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı.

“Filistin’in Kalkınması İçin Ticaretin Rolü Büyük”

Bakan Bolat, 2005 yılında imzalanan Türkiye-Filistin Serbest Ticaret Anlaşması’nın iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına önemli katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

“Filistin’in ekonomik kalkınmasını sağlamak açısından ticaretin rolü göz ardı edilemez. Bu yılın ilk 10 ayında Filistin ile ticaretimiz 758 milyon dolara yükseldi. Ancak önceki dönemlerde bu rakamın 3 milyar dolara yaklaştığı dönemler oldu. Ticaret hacmini istikrarlı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz.”

“Türkiye, Filistin Halkının Yanında Olmaya Devam Edecek”

Türkiye’nin, Filistin’e olan desteğini her alanda sürdüreceğini vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, hiç kimse kalmasa bile Türkiye ve Türk halkı olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bugünkü toplantıda alınan kararlar arasında, Filistin’in dünyaya ihraç ettiği 41 tarım ürününün serbest ticaret anlaşması kapsamına alınması yer alıyor. Ayrıca, hurma ihracat kotasının 7 bin tona çıkarılması kararı Filistin ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.”

Filistin Ekonomisi İçin Önemli Adım

Filistin’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği tarım ürünleri ihracatının büyük kısmının artık tercihli giriş imkanına sahip olacağını belirten Bolat, alınan kararların Filistin halkının refahı ve ekonomisinin desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu kararlar, Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışmasının ve ticaretin gücünü kullanarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlama çabalarının somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.