Ticaret Bakanlığı, bu yılın ocak ve ekim ayları arasındaki döneme ilişkin ‘illere göre ihracat’ verilerini açıkladı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul ekimde 5 milyar 81 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. İstanbul'u 2 milyar 841 milyon dolar ve yüzde 15,9 artışla Kocaeli, 1 milyar 758 milyon dolar ve yüzde 15'lik azalışla İzmir takip etti. Ayrıca ocak-ekim döneminde 29 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 58 il ihracatını artırdı.

