22,5 Yılda 284 Milyar Dolarlık Yabancı Yatırım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Bolat, 2002’den bu yana Türkiye’ye gelen yabancı yatırımların toplam değerinin 284 milyar dolara ulaştığını belirterek, “2002 öncesinde 5 bin 600 civarında olan uluslararası şirket sayısı bugün 87 bine çıktı. Bu şirketlerin büyük çoğunluğu Türkiye’de üretim ve ticaret yapmak istiyor. Bu da ülkemizin yatırım cazibesini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

İhracatta Yüksek Teknoloji Payı Artıyor

Bolat, Türkiye’nin ihracat performansına ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. TÜİK’in 2015 bazlı dış ticaret endekslerine göre, 2025 Ağustos itibarıyla ihracat endeksi 142,4’e, ithalat endeksi ise 109,0 seviyesine yükseldi.

İhracatın kilogram değerinin 0,77 dolardan 1,59 dolara çıktığını belirten Bolat, “2002’de küresel ticaretten aldığımız pay yüzde 0,55’ti. 2024 itibarıyla bu oran yüzde 1,07’ye yükseldi. Bu, Türkiye’nin dünya ticaretinde güçlendiğini gösteriyor” dedi.

Bakan, ayrıca orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının da sürekli arttığını vurguladı:

“2002’de yüzde 30,4 olan orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı geçen yıl yüzde 41,2’ye, bu yılın ilk 10 ayında ise yüzde 42,9’a yükseldi.”

“Türkiye, Tekstil ve Hazır Giyimde Gücünü Koruyor”

Bazı tekstil yatırımlarının komşu ülkelere kaydığı eleştirilerine yanıt veren Bolat, Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünü koruduğunu belirtti.

“Geçen yıl Mısır’a 310 yatırımcı şirket gitti, bunun 155’i Suriyeli yatırımcılardı. Toplam yatırım tutarı ise sadece 40 milyon dolardı” diyen Bolat, Türkiye’nin 2024’te tekstil ve hazır giyim ihracatında 31,5 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

"Biz bir pamuk ülkesiyiz, ihracatı tekstil ve giyimle öğrendik. Bu sektörü asla göz ardı etmeyiz" ifadelerini kullandı.

E-Ticaret ve E-İhracatta Hızlı Büyüme

Bakan Bolat, Türkiye’de 600 bin KOBİ’nin e-ticaret platformlarıyla iş birliği yaptığını söyledi.

2023 yılında 5 milyar dolar olan e-ihracat hacminin, 2024’te 6,4 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

E-ithalat konusunda ise bazı sınırlamaların getirildiğini ifade eden Bolat, “Sağlığa aykırı ürünlerin yoğunluğu nedeniyle başta ayakkabı, oyuncak, plastik ve deri ürünlerinde laboratuvar testleri zorunlu hale getirildi. Bu sayede e-ithalat miktarını 520 milyon dolardan 420 milyon dolara düşürdük” dedi.