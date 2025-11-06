Maliye: “Airbnb kiralamaları ticari kazançtır” demişti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) uzun süredir, ev sahiplerinin Airbnb ve benzeri platformlar üzerinden konutlarını günlük, haftalık veya aylık sürelerle kiraya vermesi durumunda elde ettikleri gelirlerin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşündeydi.

Maliye’ye göre bu faaliyetler, belli bir organizasyon gerektirdiği için hem gelir vergisine hem de KDV’ye tabi tutulmalıydı. Bu kapsamda çok sayıda mükellefe geriye dönük cezalı tarhiyatlar uygulanmıştı.

Danıştay: “Bu kazanç ticari değil, gayrimenkul sermaye iradı”

Ancak Danıştay 3. Dairesi, 14 Nisan 2025 tarihli kararında (E.2024/6160, K.2025/1856) konuyu farklı değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme’ye göre, yalnızca daha fazla gelir elde etmek amacıyla yapılan kısa süreli kiralamalar ticari bir organizasyon kapsamında sayılmaz. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Taşınmazların Airbnb adlı platform üzerinden günlük, haftalık veya aylık olarak kiraya verilmesinden elde edilen kazanç, otel veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılmadıkça ticari kazanç değil, gayrimenkul sermaye iradıdır.”

Bu gerekçeyle Danıştay, ev sahiplerine kesilen cezalı gelir vergisi ve KDV tarhiyatlarını hukuka aykırı buldu.

KDV oranı tartışması da sürüyor

Öte yandan, kısa süreli kiralamalarda uygulanacak KDV oranı da hâlâ tartışmalı.

Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan “Turizm Amaçlı Kiralama İzin Belgesi” bulunan konutların konaklama tesisi sayılmadığını, dolayısıyla bu işlemlerde %20 KDV oranı uygulanması gerektiğini savunuyor.

Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, benzer bir dosyada bu görüşe katılmadı. 30 Eylül 2025 tarihli kararında (E.2025/1489, K.2025/1911) söz konusu kiralamalarda indirimli oranın (%8 – o dönemde geçerliydi) uygulanabileceğine hükmetti.

Karar henüz kesinleşmedi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı henüz kesinleşmiş değil, temyiz incelemesi Danıştay’da devam ediyor.

Buna karşılık, Danıştay 3. Dairesi’nin 14 Nisan 2025 tarihli kararı, Airbnb gelirlerinin ticari kazanç değil, gayrimenkul sermaye iradı sayılması yönünde emsal niteliğinde değerlendiriliyor.

Vergi uzmanı Tolu: “Karar son derece önemli”

Vergi uzmanı Abdullah Tolu, Ekonomim’de yayımlanan değerlendirmesinde kararın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Danıştay’ın kararı son derece açık. Gerçek kişilerin Airbnb üzerinden yaptığı kısa süreli kiralamalar ticari kazanç değildir. Bu nedenle gelir vergisi ve KDV yönünden mükellefiyet tesis edilmesi hukuka aykırıdır.”

Tolu, özellikle son dönemde Airbnb ve benzeri platformlar üzerinden yapılan kiralamaların arttığını hatırlatarak, bu kararların vergi uygulamaları açısından dönüm noktası olabileceğini vurguladı.