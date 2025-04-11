Toptan ticaret satış hacmi de yüzde 6,1 oranında bir artış yaşarken, perakende ticaret satış hacmi oldukça dikkat çekici bir şekilde yüzde 12,2 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, perakende sektöründeki olumlu gelişmelerin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Aylık bazda ise ticaret satış hacmi, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımındaki satış hacmi yüzde 1 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4 arttı. Perakende ticaret satış hacmi ise aylık bazda yüzde 1,1 oranında bir yükseliş yaşadı.

Bu veriler, Türkiye'nin ticaret sektöründe genel bir büyüme eğilimi olduğunu gösteriyor ve perakende satışların hızla yükseldiğini vurguluyor.