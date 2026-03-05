Kocaeli'de bir dizi temaslarda bulunan Bakan Kacır, Türkiye'nin üretim gücünün küresel ölçekte nasıl bir ağırlığa ulaştığını vurguladı.

Ekonomide 23 Yıllık Büyük Dönüşüm

Bakan Kacır, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’nin kalkınma serüvenini şu çarpıcı verilerle özetledi:

Sanayi Katma Değeri: 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldi.

İhracat Rakamları: 36 milyar dolardan 273 milyar dolara ulaştı.

Kacır, bu başarının arkasında "Aşk ile koşan yorulmaz" düsturuyla yürütülen kararlı çalışmaların ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin yattığını belirtti.

Savunma Sanayii ve Küresel Liderlik

Türkiye'nin sadece üretim miktarını artırmakla kalmadığını, aynı zamanda kritik teknolojilerde söz sahibi olduğunu ifade eden Bakan Kacır, savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti. Dünyadaki sert rekabet ortamında kendi teknolojisini üretemeyen milletlerin ayakta kalmasının zor olduğunu hatırlatan Kacır, şunları söyledi:

"Kendi rotasını çizen, masada sözü dinlenen bir Türkiye inşa ettik. Bugün ülkemiz; ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli ve çelik üretiminde Avrupa lideri konumundadır."

Kocaeli Temasları

Programı kapsamında ilk olarak Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret eden Bakan Kacır, ardından parti teşkilatıyla bir araya gelerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İl Başkanı Şahin Talus ile kentin sanayi vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu.