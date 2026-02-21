Tatbikat kapsamında TCG Anadolu gemisinden havalanan Bayraktar TB3, zorlu hava koşullarına rağmen görevini başarıyla tamamladı. Baltık Denizi’nde dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgâr altında icra edilen uçuşta TB3, yaklaşık 8 saat havada kalarak 1.700 kilometre mesafe kat etti.

Kısa Pistli Gemilerden Kalkış Yeteneği

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen dünyanın ilk SİHA’sı olma özelliğiyle öne çıkan Bayraktar TB3, bu kabiliyeti sayesinde deniz aşırı görevlerde stratejik avantaj sağlıyor. NATO tatbikatındaki performansı, insansız hava araçlarının savaş uçaklarıyla entegre şekilde görev yapabilme kapasitesini de gözler önüne serdi.

NATO Görevinde İlk Operasyonel Gösterim

Steadfast Dart-2026 kapsamında yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini Baltık Denizi’nde gerçekleştiren TB3, müttefik unsurlarla tam uyum içinde görev yaptı. Eurofighter’larla yapılan ortak uçuş, insansız ve insanlı hava unsurlarının koordineli harekât kabiliyetini pekiştirdi.