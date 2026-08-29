Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong için imza töreni düzenledi. Hayatında meydan okumaları sevdiğini belirten 22 yaşındaki futbolcu; Skriniar ve Ake ile forma rekabetine girmenin harika olacağını söyledi.

Fenerbahçe, son olarak Fransız ekibi Nice'te forma giyen 22 yaşındaki Kojo Peprah Oppong'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Ganalı savunma oyuncusu için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenledi. Gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan Oğuz Çetin, bu sezon şampiyonluk hedefine vurgu yaparak, 'Aziz Yıldırım tek bir temel hedef koydu. O da 12 yıl sonunda Fenerbahçe'nin özlenen şampiyonluğa kavuşmasıydı. Bu temel heyet noktasında birlik beraberliği güçlendirmek. Camia içinde inancı yükseltmek adına adımlar başladı. Kadromuzu daha da güçlendirerek 2026-2027 sezonunu dizayn etti. İlk etapta transferlerimizi yaptık. İlk transferimiz Vedat Muriqi, Nathan Ake, Mason Greenwood ve 4. transferimiz Romelu Lukaku. Bu oyunculara baktığınız zaman şunu tespit etmeniz gerekiyor. 1 yıl içinde bu şampiyonluğa ulaşmak için büyük baskıda performans verebilecek oyuncu tercihleri olduğunu görebilirsiniz. Futbolculuk karakterleri yüksek oyuncuları takıma kazandırmak çok önemliydi. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın handikapı içindeydik. Şampiyonlar Ligi'n katılmanın camianın birlik beraberliğini çok daha güçlendireceğini ve katılırsak taraftarın takıma olan inancını da çok yükseleceğini bilerek bu yolda mücadele verdik. Türk oyuncularımız takımdaşlık adına büyük katkı yapıyor. Takım içindeki oyuncuların yük dağılımını doğru yapmak lazım. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda kontenjan oyuncuları belirliyoruz. Bugün çok mutluyuz. Yük dağılımına ciddi katkı sağlayan Brown ve Nene gibi oyuncularımız var. Ama 2 tane daha kontenjanımız var. Pozisyonlara baktığımızda stoper mevkinde dünya markası 2 tane çok tecrübeli oyuncumuz var. Onlarla bu yük dağılımını alabilecek Kojo'da kariyer basamaklarını bir bir yükselen grafikle ortaya koyan bir oyuncu. Geçen sene Nice takımında oynama devamlılığını yakalaması, ciddi performans göstermesi, bizlerin dikkatini çekmesiyle hemen takibe aldık, inceledik ve analiz ettik. Aileye bir evlat daha da kazandırdık. Ondan beklentilerimiz çok yüksek. O da bu beklentilere cevap verebilecek önemli bir oyuncumuz' diye konuştu.

Oppong: 'Fenerbahçe taraftarınını tutkusunu biliyorum'

Sıcak karşılama için teşekkür ederek sözlerine başlayan Kojo Peprah Oppong, 'Bu aileye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk geldiğim andan itibaren her şeyi hissedebiliyorum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Geçen sene Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Taraftarların tutkusunu biliyorum. Taraftarların futbolcular arasındaki bağı hissedebilmiştim. O bağın bir parçası olabilmek çok güzel olacaktı. Teknik direktör ile çok güzel bir konuşma gerçekleştirdim. Alex Djiku ile konuştum çok güzel şeyler söyledi. Burada oynayan bir oyuncunun güzel şeyler söylemesi çok etkili oldu' ifadelerini kullandı.

'Skriniar ve Ake ile forma rekabetine girmek harika olacak'

Sarı-lacivertli eski oyuncu Appiah ile konuşmadığını da ifade eden Oppong, sözlerine şöyle devam etti:

'Ben her zaman hayatımda meydanokumaları severim. Benim için anahtar şey sürekli daha iyi olmak. Uzun top ve oyunu okuma konusunda daha iyiye gidebileceğimi düşünüyorum. Benim için en önemli şey nerede görev verilirse orada oynamak. Hocamız nerede görev verirse versin takıma yardım etmek. Futbol oynamaktan keyif almak, en çok sevdiğim şeyi keyif alarak yapmak. Skriniar ve Ake çok tecrübeli oyuncular. Onlardan öğrenebileceğim çok fazla şey var diye düşünüyorum. Onlarla forma rekabetine girmek harika olacak.'

Oppong, konuşmasının ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Ganalı oyuncu daha sonra 21 numaralı ve isminin yazılı olduğu Fenerbahçe formasını imzalayarak objektiflere poz verdi.