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Galatasaray - Göztepe maçının VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec oturacak. Malec'e AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün saat 21.30'da Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray-Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec oldu.

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