Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı konut satış istatistiklerine göre, İstanbul 24 bin 119 konut satışıyla ilk sırada yer alırken, Ankara 13 bin 417 ve İzmir 8 bin 544 satışla en çok satış yapılan iller oldu. Öte yandan Ardahan, Bayburt ve Tunceli ise sırasıyla 70, 117 ve 142 konut satışı ile en düşük satış sayılarına sahip iller olarak kaydedildi.

Ocak-Eylül Döneminde Satışlar Yüzde 19,2 Arttı

Yılın ilk dokuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

İpotekli Satışlar Artışta

Eylül ayında ipotekli konut satışları yüzde 34,4 artışla 21 bin 266 olurken, toplam satışlar içindeki payı yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ipotekli satışlar yüzde 76,0 artarak 162 bin 493 olarak kaydedildi. Bu satışların 4 bin 978’i Eylül ayında, 38 bin 571’i ise Ocak-Eylül döneminde ilk el konutlardan oluştu.

Diğer Satış Türleri ve İkinci El Konutlar

Eylül ayında diğer konut satışları yüzde 3,4 artışla 129 bin 391 olarak gerçekleşti ve toplam satışların yüzde 85,9’unu oluşturdu. Ocak-Eylül döneminde bu rakam yüzde 13 artışla 966 bin 234 oldu.

İlk el konut satışları Eylül ayında yüzde 5 artışla 47 bin 117’ye yükselirken, ikinci el konut satışları yüzde 7,8 artışla 103 bin 540 oldu. İkinci el satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 68,7, ilk el satışlarının payı ise yüzde 31,3 olarak kaydedildi.

Yabancılara Konut Satışı Düştü

Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak bin 867 oldu. Bu satışların en fazla olduğu iller İstanbul (744), Antalya (557) ve Mersin (124) olarak belirlendi. Ocak-Eylül döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 12,6 azalarak 14 bin 944 oldu.

Ülke uyruklarına göre Eylül ayında en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına (267), İran vatandaşlarına (202) ve Irak vatandaşlarına (146) gerçekleştirildi.