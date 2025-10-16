Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, piyasalarda risk iştahını zayıflatırken kripto varlıklarda da hafif bir değer kaybına yol açtı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 20 milyar dolarlık likidasyonun ardından yatırımcılar ihtiyatlı bir duruş sergiliyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,86 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin güne 111.508 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 4.027 dolardan işlem görürken, XRP 2,42 dolardan, Solana ise 194,28 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’leri toplam 94 milyon dolarlık çıkış, Ethereum ETF’leri 5.32 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

BoE: “Stablecoin sınırlamaları geçici olacak, amaç finansal istikrarı korumak”

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, stablecoin’lere yönelik planlanan varlık ve işlem limiti kısıtlamalarının kalıcı değil, finansal sistemin istikrarını korumaya yönelik geçici bir önlem olduğunu açıkladı.

Kasım 2023’te yayımlanan tartışma belgesinde gündeme gelen bu sınırlamalar, başlangıçta finansal istikrarı sağlama amacı taşıyordu. Ancak sektör temsilcileri eylül ayında BoE’yi eleştirerek, bu adımların yeniliği engelleyip büyümeyi kısıtlayacağını savunmuştu. Washington’daki DC Fintech Week etkinliğinde konuşan Breeden, sınırlamaların “yalnızca geçici bir ara çözüm” olduğunu belirterek, bankanın uzun vadede stablecoin’lerin “çoklu para sisteminde rol oynamasını desteklemek istediğini” söyledi. Breeden, bu adımların “reel ekonomideki finansman yapısının stablecoin’lere uyum sağlamasına” ve bankanın “benimseme sürecini yakından izleyerek sistemdeki olası hızlı değişimleri değerlendirmesine” olanak tanıyacağını ifade etti.

Sektör temsilcileri, kişi başına 10.000 ila 20.000 sterlin (yaklaşık 13.400–26.800 dolar) arasında olması planlanan sınırların, Birleşik Krallık’ın kripto dostu bir ülke olmadığı mesajını vereceğini ve işletmeleri uzaklaştıracağını savunmuştu. BoE, yıl sonuna kadar limit düzeyleri ve uygulama sürecine ilişkin bir istişare başlatacak. Breeden, “Sistemik ödeme sistemlerinde kullanılacak sterlin bazlı stablecoin’lere yönelik rejimimizin detaylarını önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açacağız ve nihai kurallarımızı belirlerken geri bildirimlere açık olacağız” dedi.

SEC Başkanı Atkins: “Kripto inovasyonu gelişmeli, ABD yeniden cazibe merkezi olmalı”

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, kurumun kripto varlıklar ve tokenizasyon alanında yeniliği teşvik etmeye öncelik verdiğini belirterek, sektörün ABD’de yeniden gelişmesini hedeflediklerini söyledi.

DC Fintech Week etkinliğinde konuşan Atkins, “Kripto ve tokenizasyon bizim bir numaralı önceliğimiz” dedi. “Amacımız, geçmişte ülkeyi terk eden yenilikçileri yeniden ABD’ye çekmek ve geleceğe uygun, güçlü bir çerçeve oluşturarak inovasyonun gelişmesini sağlamak.” Atkins, esprili bir şekilde “Artık Menkul Kıymetler ve İnovasyon Komisyonu’yuz demek istiyorum” ifadesini kullandı.

Nisan ayında göreve gelen Atkins, selefi Gary Gensler’ın kriptoya karşı temkinli tutumunun aksine, daha açık bir yaklaşım benimsedi. Gensler döneminde çoğu kripto varlığın menkul kıymet sayıldığı ve birçok büyük kripto şirketine dava açıldığı bir dönem yaşanmıştı. Atkins ise göreve başladığından bu yana dijital varlıklara daha dostane bir duruş sergiliyor. Çarşamba günü yaptığı konuşmada, “Dağıtık defter teknolojisi kriptonun en heyecan verici yönü” dedi.

BitMine, 417 milyon dolarlık Ethereum alımıyla kurumsal hazinesini büyüttü

BitMine Immersion Technologies, çarşamba günü kurumsal Ethereum hazinesine 104.336 ETH (yaklaşık 417 milyon dolar) ekledi.

Lookonchain’in Arkham verilerine dayanan raporuna göre, söz konusu varlıklar Kraken ve BitGo kaynaklı iki cüzdandan yapılan yedi işlemle üç yeni adrese aktarıldı. BitMine ise henüz işlemi resmen doğrulamadı. Şirketin 13 Ekim tarihli son güncellemesine göre BitMine’in resmi ETH varlıkları 3,03 milyon adet seviyesindeydi ve yaklaşık 12,2 milyar dolar değerindeydi. Fundstrat’ın kurucu ortağı Tom Lee’nin liderliğindeki firma, şu anda dünyanın en büyük Ethereum hazinesine ve Michael Saylor’ın yönettiği Strategy’nin ardından ikinci en büyük kripto hazinesine sahip konumda.

BitMine, Ethereum’un toplam arzının yüzde 5’ini elde etme hedefini defalarca vurgulamış ve ağın finansal piyasalardaki artan rolünü desteklemeye kararlı olduğunu belirtmişti. Lee, geçtiğimiz ay Kore Blockchain Week’te yaptığı konuşmada, Wall Street ve Beyaz Saray’ın gelecekteki blok zinciri girişimlerinde “gerçekten tarafsız bir zincir” olarak nitelendirdiği Ethereum’u tercih edeceğini söylemişti. BitMine’in 417 milyon dolarlık alımı, piyasalarda düşüşün sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Ethereum son yedi günde yüzde 8,7 gerileyerek 4.028 dolara düştü. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.946 doların yaklaşık yüzde 18,5 altında.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 111.508 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 113.000 doların üzerine çıkan BTC, bu bölgeden gelen satışlarla hafif geri çekildi. 111.000 ve 109.500 seviyeleri destek, yukarıda ise 112.800 ve 114.500 dolar aralıkları direnç olarak izleniyor. BTC’nin 114.500 üzerinde kalıcılık sağlaması, yükselişin 116.000–117.200 bandına doğru devam etmesini destekleyebilir. Buna karşın 111.000 altına sarkma, fiyatı 109.000–108.000 bölgesine kadar geri çekebilir. Genel görünüm, Bitcoin’in 111.000 üzerinde tutunduğu sürece kısa vadeli toparlanma eğilimini koruyabileceğine işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum 4.027 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 4.200 doların üzerine çıkan ETH, bu bölgedeki satış baskısıyla yeniden 4.000 dolar desteğine yakın işlem görüyor. 4.000 ve 3.920 seviyeleri destek, yukarıda 4.080 ve 4.150 aralıkları direnç olarak öne çıkıyor. ETH’nin 4.150 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükselişin 4.250–4.300 bandına doğru ivme kazanması beklenebilir. Ancak 4.000 altına sarkma, fiyatı yeniden 3.880–3.900 bölgesine çekebilir. Genel görünüm, Ethereum’un 4.000 dolar üzerinde kaldığı sürece pozitif eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor.

Ripple (XRP)

Ripple (XRP) 2,42 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 2,54 dolara kadar yükselen XRP, bu seviyeden gelen satışların ardından kısa vadeli destek bölgesine geriledi. 2,40 ve 2,37 seviyeleri destek, yukarıda 2,45 ve 2,50 aralıkları direnç konumunda. XRP’nin 2,45 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, fiyatın yeniden 2,52–2,55 bandına yönelmesini destekleyebilir. Ancak 2,40 altına sarkma, kısa vadede 2,35–2,32 seviyelerine doğru geri çekilme riskini artırıyor. Genel görünüm, XRP’nin 2,40 üzerinde kaldığı sürece zayıf da olsa toparlanma potansiyelini koruduğunu gösteriyor.