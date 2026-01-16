Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 52,5 artışla 55 bin 907’ye yükseldi. Böylece yıl genelinde trafikteki toplam taşıt sayısı 2 milyon 312 bin 631 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 35,5 artarak 248 bin 205’e ulaştı.

Aralık Ayında En Fazla Otomobil Kaydı Yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,3’ünü otomobil, yüzde 23,6’sını motosiklet, yüzde 12,9’unu kamyonet oluşturdu. Traktörlerin payı yüzde 1,9 olurken, kamyon yüzde 1,2, minibüs yüzde 0,6, otobüs yüzde 0,3 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 pay aldı.

Bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8 ve motosiklette yüzde 6,8 arttı.

Toplam Taşıt Sayısı 33,6 Milyonu Aştı

Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 612 bin 650’ye yükseldi. Bu taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,2’sini motosiklet, yüzde 14,6’sını kamyonet ve yüzde 6,9’unu traktörler oluşturdu.

Aralık ayında toplam 1 milyon 158 bin 490 taşıtın devri gerçekleşirken, devirlerin yüzde 68,9’unu otomobiller oluşturdu.

Otomobillerde Benzinli ve Hibrit Öne Çıktı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 otomobilin yüzde 46,4’ü benzinli, yüzde 27,3’ü hibrit, yüzde 16,7’si elektrikli, yüzde 8,5’i dizel ve yüzde 1,1’i LPG’li oldu.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 373 bin 581 otomobilin yüzde 32,6’sı dizel, yüzde 30,9’u benzinli, yüzde 30,1’i LPG’li, yüzde 4’ü hibrit ve yüzde 2,1’i elektrikli olarak kayıtlara geçti.

Taşıtların Ortalama Yaşı 14,2

2025 yılı sonunda Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının ortalama yaşı 14,2 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,2, kamyonlarda 18,4, motosikletlerde 9,9 ve traktörlerde 24,9 oldu.

Aynı yıl devri yapılan 11 milyon 213 bin 405 taşıtın ortalama yaşı ise 11,8 olarak belirlendi.