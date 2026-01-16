Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ne göre, 2024 Kasım ayında 15 milyon 740 bin 143 olan ücretli çalışan sayısı, 2025 Kasım itibarıyla 15 milyon 891 bin 801’e yükseldi.

Sektörel dağılıma bakıldığında, ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,6 gerilerken, inşaat sektöründe yüzde 6,4, ticaret ve hizmet sektörlerinde ise yüzde 2,4 artış kaydetti.

Aylık Artış Sınırlı Kaldı

Ücretli çalışan sayısı, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında artış gösterdi. Aylık bazda sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,5, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,2 artış yaşandı.

TÜİK verileri, sanayideki daralmaya rağmen hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam artışını sürdürdüğünü ortaya koydu.