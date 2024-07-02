İş birliği protokolü imza törenine Vali Enver Ünlü, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce, Firmanın Yönetim Kurulu Başkanları Hülya Koçalp Yılmaz ve Sedef Koçalp Kılınçlar katıldı.



Kadınlar evlerinden çalışacak

İmzalanan protokolün kadınların istihdamını artırma ve onlara ekonomik bağımsızlık sağlama yolunda atılan önemli bir adım olduğunu belirten Vali Enver Ünlü, “Kadınlarımız, toplumumuzun temel yapı taşlarıdır. Onların ekonomik hayatta daha fazla yer alması, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacaktır. Bu protokol ile 25 kadınımız, firmanın tam zamanlı sigortalı çalışanı olarak kendi evlerinden çalışma imkânına sahip olacak. Bu onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olacak. Bu projeyle birlikte kadınlarımız, evlerinden çıkmadan ekonomik hayatın aktif bir parçası haline gelecekler. Bu, aynı zamanda çalışma hayatına katılımda esneklik sağlayarak, kadınlarımızın iş hayatında daha dengeli bir rol üstlenmelerine imkan tanıyacaktır.” dedi.

Firmaya, kadın istihdamına verdikleri destek için, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne de bu önemli projeye olan katkıları için teşekkür eden Vali Ünlü, “Bu iş birliği protokolünün, diğer firmalara da örnek olmasını diliyorum. Kadınlarımızın her alanda daha fazla yer alması, sadece bireysel başarılarını artırmakla kalmayacak, ülkemizin genel refah seviyesini de yükseltecektir. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, kadınlarımızın bu projeden en iyi şekilde faydalanmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan, “İmzaladığımız protokol ile kadın istihdamını artırmayı ve onlara daha esnek çalışma şartları sunmayı hedefliyoruz. Bu projeye destek veren Sayın Valimize ve firmamıza teşekkür ediyorum.” dedi.



Örnek olacak

Firma yetkilileri ise, kadın istihdamını destekleyen bu önemli projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni etti.

İmzalanan protokol ile kadın istihdamı desteklenirken yaklaşık 25 kadının firmanın tam zamanlı sigortalı çalışanı olarak kendi evlerinden çalışma imkânı bulması sağlanacak. Çeşitli sebeplerle aktif iş hayatının içinde bulunma imkânı olmayan kadınlara evden çalışma modeliyle tam zamanlı sigortalı olarak istihdama dahil olması sağlanacak. Yapılan protokolün diğer firmalara da örnek olması bekleniyor.