Akıncı, söz konusu başarının tesadüf olmadığını belirterek Gaziantep’in uzun yıllara dayanan üretim geleneği, girişimcilik ruhu ve ihracat odaklı büyüme modelinin bu sonucu ortaya çıkardığını ifade etti. Şehrin sanayi, ticaret ve tarım alanlarında birbirini besleyen bütüncül bir ekonomik yapıya sahip olduğunu vurgulayan Akıncı, Gaziantep’in ülke ekonomisine sağladığı katkının her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Küresel ekonomik dalgalanmalara ve artan rekabet koşullarına rağmen Gaziantepli firmaların üretim ve ihracat odaklı faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Akıncı, İSO 500 listesinde yer alan şirketlerin yalnızca kendi başarılarını değil, aynı zamanda bölge ekonomisinin gelişimini ve istihdamın güçlenmesini de temsil ettiğini söyledi.

Sürdürülebilir büyüme için verimlilik, teknoloji kullanımı, markalaşma ve katma değerli üretimin önemine dikkat çeken Akıncı, Gaziantep’in sahip olduğu sanayi birikimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Akıncı, listeye giren tüm firmaları tebrik ederek, “Gaziantep üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülke ekonomisine değer katmaya devam edecektir” dedi.