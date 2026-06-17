Festival Fiyatları Pazarda Yarıdan Fazla Geriledi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan salı pazarında tezgâhları süsleyen kiraz, fiyatındaki düşüşle vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Festival döneminde yüksek fiyatlarla gündeme gelen kirazın kilogramı, ürün arzındaki artış ve hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte pazarda 70 ila 100 lira arasında satılmaya başlandı.

Rekolte Artışı Fiyatları Aşağı Çekti

Pazarcı esnafı, bu yıl kiraz rekoltesinin geçen yıla göre oldukça yüksek olduğunu belirterek, ürün bolluğunun fiyatlara olumlu yansıdığını ifade etti. Üretimin artmasıyla birlikte hem tüketicilerin daha uygun fiyatla kiraza ulaşabildiği hem de satışların canlandığı kaydedildi.

Pazarcı Kasım Şen, geçen yıl yaşanan ürün azlığı nedeniyle fiyatların çok yüksek seyrettiğini hatırlatarak, bu sezonun üreticiler ve tüketiciler açısından daha olumlu geçtiğini söyledi. Şen, kirazın festival döneminde 250-300 lira seviyelerinde satıldığını, bugün ise pazarda 100 lira civarında alıcı bulduğunu belirterek vatandaşların mevsiminde bol bol kiraz tüketmesi gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşın İlgisi Arttı

Fiyatların gerilemesiyle birlikte kiraz tezgâhlarında hareketlilik yaşanırken, vatandaşların alışverişe daha fazla yöneldiği gözlendi. Pazarcılar, hasat sezonunun devam etmesiyle birlikte fiyatların bir süre daha uygun seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade etti.