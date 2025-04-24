TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi büyüklüğünde yerel para birimi takasına olanak tanıyan anlaşma, Washington’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından imzalandı.

Üç yıl süreyle geçerli olacak anlaşma, tarafların mutabakatıyla uzatılabilecek. Swap anlaşmasının temel hedefi; ikili ticaretin geliştirilmesi, yerel para birimlerinin kullanımının artırılması ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesi olarak açıklandı.

Merkez bankalarının ortak açıklamasında, söz konusu anlaşmanın ticaretin yerel para birimleri üzerinden finansmanını kolaylaştıracağı ve iki ülke ekonomisi arasındaki ilişkileri daha da derinleştireceği ifade edildi.

Bu adım, Türkiye’nin bölgesel ekonomik iş birliklerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilirken, Kazakistan ile olan ticari bağların daha sağlam temellere oturtulması açısından da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.