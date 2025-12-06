İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı yalnızca Gazze’den çıkışlara izin verilecek şekilde tek yönlü açma planı bölge ülkelerinin sert tepkisini çekti. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkenin dışişleri bakanlıkları, yaptıkları ortak açıklamada karardan “derin endişe duyulduğunu” belirtti.

“Zorla göç girişimleri kabul edilemez”

Açıklamada, Refah Kapısı’nın tek yönlü açılmasının Filistin halkının topraklarından zorla çıkarılması riskini artırdığı vurgulandı. Sekiz ülke, bu tür her girişimi açıkça kınadıklarını ifade ederek, Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasının ve vatanlarını yeniden inşa sürecine katılmalarının önemine dikkat çekti.

Trump’ın barış planına atıf: “8. madde eksiksiz uygulanmalı”

ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen barış planına gönderme yapılan açıklamada, özellikle Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü açılmasını öngören 8. maddenin gecikmeden uygulanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu noktalara vurgu yapıldı:

Ateşkese tam uyum sağlanması Trump’ın Arabuluculuğunda Ruanda–KDC Arasında Tarihi Barış Anlaşması İçeriği Görüntüle

Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması

Erken iyileşme ve yeniden inşa sürecinin başlatılması

Filistin Yönetimi’nin Gazze’deki sorumluluğunu yeniden üstlenebilmesi için gerekli koşulların oluşturulması

“Trump Planı’nın tam uygulanması kritik önemde”

Sekiz ülke, güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanabilmesi için “Trump Planı’nın engellenmeden hayata geçirilmesinin” önem taşıdığını belirtti. Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararı dahil tüm ilgili kararların uygulanması için ABD ve uluslararası toplulukla iş birliğine hazır olunduğu ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasının, bölgede adil ve kalıcı barışın tek yolu olduğu bir kez daha vurgulandı.

COGAT’ın duyurusu tartışmaları başlatmıştı

İsrail ordusuna bağlı COGAT, 3 Aralık’ta yaptığı açıklamada ateşkes anlaşması çerçevesinde Refah Kapısı’nın “gelecek günlerde açılacağını” duyurmuştu. Ancak geçişlerin yalnızca Gazze’den Mısır’a çıkışlarla sınırlı olacağı belirtilmişti.

COGAT’ın açıklamasının ardından Mısır yönetimi söz konusu işbirliği iddialarını yalanlamış, karar uluslararası arenada tepkiye neden olmuştu.

Gazze’de barış sürecinin korunması amacıyla ABD, Türkiye ve diğer bölgesel aktörlerin arabuluculuğuyla yürütülen 20 maddelik ateşkes anlaşmasının 8. maddesi, Refah Sınır Kapısı’nın çift yönlü olarak yeniden açılmasını ve insani yardımın engelsiz şekilde bölgeye aktarılmasını öngörüyor.