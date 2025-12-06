Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) düzenlediği Ticaret, Sanayi, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı’nda konuşan Yılmaz, küresel ekonomide “yeni normalin” artık korumacılık ve hızlı teknolojik dönüşüm üzerine şekillendiğini söyledi.

“Yeni küresel ekonomi çok iyi analiz edilmeli”

Makroekonomik politikaların belirlenmesinde reel sektörün kritik rol üstlendiğini ifade eden Yılmaz, pandemi sonrası dönemde ABD başta olmak üzere birçok ülkede korumacı yaklaşımların öne çıktığını vurguladı.

Yılmaz, “Dijital dönüşüm ve yapay zekâ başta olmak üzere dünya çok hızlı bir değişim içinde. Bu tabloyu analiz etmeden sağlıklı politikalar üretmek mümkün değil” diye konuştu.

Türkiye’nin büyüme performansı dünya ortalamasının üzerinde

Yılmaz, 2003–2024 döneminde dünya ekonomisinin ortalama %3,5 büyüdüğünü ancak Türkiye'nin aynı dönemde %5,4 büyüyerek küresel performansın üzerinde seyrettiğini belirtti.

“Pandemi öncesi 100 kabul ettiğimizde dünya 115’e, Türkiye ise 130’a çıktı. Son 5 yılda dünya ekonomisinin iki katı kadar büyüdük.”

Bu büyümenin Türkiye'nin ekonomik direncini ortaya koyduğunu ifade eden Yılmaz, mevcut sorunların da kararlılıkla çözüleceğini söyledi.

“Türkiye bu yıl 16. büyük ekonomi oluyor”

IMF verilerini hatırlatan Yılmaz, Türkiye’nin nominal GSYH büyüklüğünde 2024’te 17. sırada olduğunu, tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2025 sonunda 16. sıraya yükseleceğini açıkladı.

Nominal milli gelir ilk kez 1,5 trilyon doları aştı.

Purchasing Power Parity (SAGP) sıralamasında Türkiye’nin 11. sıraya yükselmesi bekleniyor.

Kişi başına düşen milli gelirde de önemli iyileşme olduğunu söyleyen Yılmaz:

“Bu yılı 17 bin doların üzerinde kişi başına gelirle kapatacağız.”

Doğrudan yatırım girişleri %45 arttı

2025’in ilk 9 ayında uluslararası doğrudan yatırımların %45,5 artarak 11,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Yılmaz, yıllıklandırılmış tutarın 15,3 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ayrıca Ankara’da Google–Turkcell iş birliği ile yapılacak 3 milyar dolarlık teknoloji yatırımının önemine değindi.

Merkez Bankası rezervi 183,2 milyar dolar

Yılmaz, 28 Kasım itibarıyla TCMB rezervlerinin 183,2 milyar dolara çıktığını söyledi ve Türkiye’deki “yastık altı varlıklara” dikkat çekti:

“Milletimizin altın ve döviz rezervleri sisteme tam olarak dahil olsa, Türkiye'nin risk göstergeleri çok daha aşağı gelir.”

Enflasyonda 44 puanlık düşüş: “Beklentileri de iyileştirmeliyiz”

2024 Mayıs’ta %75,5 olan enflasyonun Kasım 2025 itibarıyla %31,07’ye kadar düştüğünü söyleyen Yılmaz, reel sektör ve hane halkındaki beklentilerin henüz tam uyum sağlamadığını söyledi.

“Fiili enflasyon %31 iken bir yıl sonrası beklentiler %35 çıkıyor. Bu beklentiyi düşürmemiz gerekiyor.”

“ENAG’ın uluslararası bir geçerliliği yok”

Sosyal medyada dolaşan verilerin yanıltıcı olduğunu belirten Yılmaz, ENAG’ın bilimsel yöntem kullanmadığını savundu:

“Metodolojisi yok, şeffaflığı yok. Uluslararası hiçbir geçerliliği bulunmuyor.”

Tarım sektörüne 940 milyar TL bütçe

Yılmaz, tarım sektörüne bu yıl 940 milyar TL’ye yakın kaynak ayrıldığını açıkladı:

Doğrudan destekler

Kredi subvansiyonları

Sulama yatırımları

Vergisel teşvikler

Tarımsal destekleme modelinin su kaynakları dikkate alınarak yeniden tasarlandığını aktaran Yılmaz, bu düzenlemelerin etkisinin 2026’dan itibaren görüleceğini söyledi.