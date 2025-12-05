2027’den İtibaren Erkeklere Zorunlu Askerlik Muayenesi

Yeni düzenleme uyarınca:

1 Ocak 2026’dan itibaren 18 yaşına giren tüm gençlere askerlik formu gönderilecek.

Formda gönüllü olup olmadıkları, sağlık durumları ve kişisel veriler yer alacak.

Formu doldurmak erkekler için zorunlu , kadınlar için ise isteğe bağlı olacak.

1 Ocak 2008 sonrası doğan tüm erkekler , 1 Temmuz 2027’den itibaren zorunlu askerlik muayenesine girmekle yükümlü olacak.

Formu yanlış dolduran, geç gönderen ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara idari para cezası uygulanacak.

Toplanan bilgiler, olası savunma veya savaş durumunda çağrılabilecek gençlerin belirlenmesi amacıyla bir veri havuzunda tutulacak.

Gönüllü Askerlik İçin Cazip Teşvikler

Almanya, gençleri gönüllü askerlik hizmetine yönlendirmek için önemli avantajlar sunuyor:

Aylık brüt 2.600 euro maaş

12 ayı aşan hizmette: Her türlü sürücü belgesi için 3.500–5.000 euro destek

Ücretsiz tren yolculuğu

Tam kapsamlı sağlık sigortası ve tedavi hizmetleri

En az 6 ay, en fazla 23 ay askerlik yapma imkânı

Gönüllü olarak başlayan askerlik hizmeti, isteyenler için kalıcı kadroya geçişin de önünü açıyor.

Gönüllü Sayısı Yetmezse Zorunlu Askerlik Devreye Girecek

Tasarının dikkat çeken bölümlerinden biri, gönüllü başvuruların hedeflenen askeri kapasiteyi karşılamaması halinde zorunlu askerliğin geri getirilebileceği yönünde. Federal Meclis, savunma ihtiyacının doğması durumunda kanunla zorunlu askerliği uygulamaya koyabilecek.

Alman Anayasası’na göre savaş veya savunma durumunda 18–45 yaş arasındaki kişiler askerlik hizmetine çağrılabiliyor. Gerek görülmesi halinde bu yaş sınırı 60’a kadar çıkarılabilecek.

Almanya’nın Hedefi: 260 Bin Asker, NATO Hedefi: 460 Bin

6 Mayıs 2025’te göreve gelen Friedrich Merz liderliğindeki CDU/CSU–SPD koalisyonu, Alman ordusunu modernize etmek ve güçlendirmek için kapsamlı bir savunma stratejisi hazırlamıştı.

Hedefler şöyle:

Mevcut 183 bin asker , önce 230 bine , ardından 260 bine çıkarılacak.

NATO’nun öngördüğü toplam asker hedefi ise 460 bin .

Modernizasyon kapsamında yeni savaş uçakları ve savunma teknolojileri satın alınacak.

Almanya Savunma Bakanlığına göre gönüllü askerlik başvuruları:

2026’da en az 20 bin

2027’de 23 bin

2028’de 28 bin olarak öngörülüyor.

2011’de Askıya Alınmıştı, Yeniden Gündemde

Almanya, zorunlu askerliği 2011 yılında askıya almış, o tarihten bu yana yeterli personel bulunamadığı için ordu ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı, Baltık Denizi’ndeki hibrit tehditler ve NATO’nun yeni savunma konsepti, Berlin’i askerlik sistemini yeniden ele almaya yöneltti.

Yeni yasa ile Almanya, Avrupa’nın en güçlü ordularından birini kurmayı hedefliyor.