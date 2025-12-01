Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi (DTX), Kerimli’yi Azerbaycan Ceza Kanunu’nun devletin anayasal düzenini zorla ele geçirme ve değiştirme amaçlı eylemleri kapsayan maddeleri uyarınca gözaltına aldı. Yetkililer, Kerimli hakkındaki soruşturmanın, Cumhurbaşkanlığı İdaresi’nin eski başkanı Ramiz Mehdiyev’e yönelik yürütülen ceza davasıyla bağlantılı olarak devam ettiğini açıkladı.

29 Kasım’da Kerimli’nin evinde arama yapılmış, ardından da gözaltına alınma işlemi gerçekleştirilmişti.

Ali Kerimli Kimdir?

Uzun yıllardır Azerbaycan Halk Cephesi Partisi’nin genel başkanlığını yürüten Ali Kerimli, geçmişte Azerbaycan Milli Meclisi’nde milletvekili olarak da görev yapmıştır. Muhalefetin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Kerimli, özellikle siyasi reformlar ve demokratik haklar konusunda aktif çalışmalarıyla tanınıyor.