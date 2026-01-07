Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre pazar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,49 büyüme kaydetti.

Otomobil Satışları 1 Milyonu Aştı

2025 yılı Ocak–Aralık döneminde:

Otomobil satışları: 1 milyon 84 bin 496 adet (%10,62 artış)

Hafif ticari araç satışları: 283 bin 904 adet (%9,97 artış)

Aralık ayında ise toplam pazar yüzde 12,55 artarak 191 bin 620 adet oldu. Hafif ticari araç satışlarındaki %27,83’lük yükseliş dikkat çekti.

Elektrikli Otomobiller Hızla Yükseliyor

2025’te elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli araçların toplam otomobil pazarındaki payı %17,7’ye yükseldi.

160 kW altı elektrikli araçlar: %13,9 pay

160 kW üstü elektrikli araçlar: %3,8 pay

160 kW üstü segmentte satış artışı %113,5 oldu

SUV Araçlar Pazara Damga Vurdu

Gövde tipine göre otomobil satışlarında:

SUV: %61,9 pay – 671 bin 819 adet

Sedan: %22,8 pay – 247 bin 5 adet

Hatchback: %14,4 pay – 156 bin 78 adet

SUV’lar, Türkiye pazarında açık ara liderliğini sürdürdü.

Yakıt Türlerinde Benzin ve Hibrit Önde

Motor tipine göre satış dağılımı şöyle gerçekleşti:

Benzinli: %47 – 509 bin 217 adet

Hibrit: %27,2 – 295 bin 378 adet

Elektrikli: %17,7 – 191 bin 960 adet

Dizel: %7,4

LPG: %0,7

Otomatik şanzımanlı araçların payı ise %95 seviyesine ulaştı.

Togg Satışlarını Artırdı, BYD Dikkat Çekti

Yerli otomobil markası Togg, 2025 yılında 39 bin 20 adet satış gerçekleştirdi. Togg, yalnızca Aralık ayında 7 bin 305 adet satışa ulaştı.

Çinli otomobil üreticisi BYD ise 2025 genelinde 45 bin 537 adet satışla pazardaki yükselişini sürdürdü.

Aralık Ayında En Çok Satan Markalar

Aralık 2025’te en fazla satış yapan ilk 10 marka: