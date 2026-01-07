Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre pazar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,49 büyüme kaydetti.
Otomobil Satışları 1 Milyonu Aştı
2025 yılı Ocak–Aralık döneminde:
-
Otomobil satışları: 1 milyon 84 bin 496 adet (%10,62 artış)
-
Hafif ticari araç satışları: 283 bin 904 adet (%9,97 artış)
Aralık ayında ise toplam pazar yüzde 12,55 artarak 191 bin 620 adet oldu. Hafif ticari araç satışlarındaki %27,83’lük yükseliş dikkat çekti.
Elektrikli Otomobiller Hızla Yükseliyor
2025’te elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli araçların toplam otomobil pazarındaki payı %17,7’ye yükseldi.
-
160 kW altı elektrikli araçlar: %13,9 pay
-
160 kW üstü elektrikli araçlar: %3,8 pay
-
160 kW üstü segmentte satış artışı %113,5 oldu
SUV Araçlar Pazara Damga Vurdu
Gövde tipine göre otomobil satışlarında:
-
SUV: %61,9 pay – 671 bin 819 adet
-
Sedan: %22,8 pay – 247 bin 5 adet
-
Hatchback: %14,4 pay – 156 bin 78 adet
SUV’lar, Türkiye pazarında açık ara liderliğini sürdürdü.
Yakıt Türlerinde Benzin ve Hibrit Önde
Motor tipine göre satış dağılımı şöyle gerçekleşti:
-
Benzinli: %47 – 509 bin 217 adet
-
Hibrit: %27,2 – 295 bin 378 adet
-
Elektrikli: %17,7 – 191 bin 960 adet
-
Dizel: %7,4
-
LPG: %0,7
Otomatik şanzımanlı araçların payı ise %95 seviyesine ulaştı.
Togg Satışlarını Artırdı, BYD Dikkat Çekti
Yerli otomobil markası Togg, 2025 yılında 39 bin 20 adet satış gerçekleştirdi. Togg, yalnızca Aralık ayında 7 bin 305 adet satışa ulaştı.
Çinli otomobil üreticisi BYD ise 2025 genelinde 45 bin 537 adet satışla pazardaki yükselişini sürdürdü.
Aralık Ayında En Çok Satan Markalar
Aralık 2025’te en fazla satış yapan ilk 10 marka:
-
Renault – 24.018
-
Ford – 18.526
-
Volkswagen – 16.640
-
Fiat – 15.960
-
Toyota – 11.904
-
Peugeot – 11.539
-
Opel – 10.788
-
Citroen – 10.713
-
Hyundai – 7.502
-
Togg – 7.305