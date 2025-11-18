Organizasyonun 10. günü geride kalırken, Türkiye toplam madalya sayısını 122’ye yükselterek genel sıralamadaki liderliğini sürdürdü.

Günün müsabakalarında Ay-yıldızlı sporcular 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya daha kazanarak etkileyici performanslarını devam ettirdi. Türkiye böylece oyunlarda 61 altın, 35 gümüş ve 26 bronz madalya ile zirvede yer almaya devam ediyor.

İslami Dayanışma Oyunları’nda Güncel Madalya Sıralaması

Türkiye: 61 altın – 35 gümüş – 26 bronz

Özbekistan: 21 altın – 24 gümüş – 20 bronz

İran: 17 altın – 15 gümüş – 22 bronz

Mısır: 12 altın – 10 gümüş – 14 bronz

Kazakistan: 11 altın – 13 gümüş – 16 bronz

Milli sporcuların birçok branşta üstün performans sergilediği organizasyonda Türkiye, en yakın rakiplerine büyük fark atarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Riyad’da 11. güne girilirken, Ay-yıldızlı kafilenin madalya sayısını daha da artırması bekleniyor. Spor otoriteleri, Türkiye’nin oyunları rekor seviyede madalya ile tamamlayabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Bu başarı, Türkiye’nin uluslararası arenadaki sportif yükselişine önemli bir katkı sunarken, milli sporcuların disiplinli çalışmasının ve federasyonların yatırım politikalarının bir sonucu olarak görülüyor.