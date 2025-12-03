24 yaşındaki Rümeysa Akkuş, ABD’de işletme eğitimi alırken futbola olan ilgisini profesyonel düzeye taşıdı. Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi’nde Karagümrükspor ve Trabzonspor formalarını giyen genç futbolcu, 2024-2025 sezonunu Trabzonspor’da tamamladıktan sonra eğitimine devam etmek için Amerika’ya döndü.
Daytona State College ile anlaşan Akkuş, sezon boyunca 24 maçta görev alarak 2 asist yaptı. Takımı Region 8 Şampiyonluğu’nun ardından Southeast District liderliğini elde etti ve geçtiğimiz hafta Oklahoma’da düzenlenen final etabında rakibini mağlup ederek ABD Ulusal Şampiyonu oldu.
Rümeysa Akkuş, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, “Trabzonspor gibi köklü bir kulüpte forma giydikten sonra ABD’den teklif geldi. Yarıda bıraktığım eğitimime devam etmek istedim ve Daytona State College ile büyük bir başarı elde ettik. Ulusal şampiyonluk bizim için unutulmaz bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.
Nisan ayında üniversiteden mezun olacak olan genç futbolcu, ABD, Avrupa ve Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti. Geleceğiyle ilgili kararını ise ilerleyen günlerde netleştirecek.
