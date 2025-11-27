UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Olympiakos ile Real Madrid, Yunanistan’da karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Chiquinho’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. Real Madrid’in süper yıldızı Kylian Mbappé, 22, 24, 29 ve 59. dakikalarda attığı gollerle adeta geceye damga vurdu.

Arda Güler, 11’de başladığı mücadelede Mbappé’nin ikinci golünün asistini yaparak maçın önemli isimlerinden biri oldu.

Olympiakos’un diğer golleri 52. dakikada Mehdi Taremi ve 81. dakikada Ayoub El Kaabi’den geldi. Ev sahibi ekip son dakikalarda baskısını artırsa da Real Madrid sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Madrid, grupta kritik bir 3 puan alırken Mbappé’nin performansı futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Şampiyonlar Ligi’nde Bu Akşam Oynanan Diğer Maçlar ve Sonuçlar